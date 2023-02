Nuevo cambio en el recorrido del desfile de Carnaval de este domingo en Valdepasillas a 24 horas de su celebración. Tras las quejas de la asociación de vecinos, organizadora de esta actividad, y de las propias comparsas, el Ayuntamiento de Badajoz permitirá finalmente que el itinerario transcurra por un tramo de la avenida Godofredo Ortega y Muñoz. Así se lo ha comunicado esta mañana personalmente el alcalde, Ignacio Gragera, según ha informado el colectivo.

De este modo, el desfile saldrá a las 12.30 horas de esta avenida principal de la barriada (desde la altura del club Don Bosco) y recorrerá unos 300 metros, para girar a la derecha hacia Jacinta García Hernández para terminar en el parque de La Molineta, donde habrá una convivencia carnavalera. De momento, han confirmado su participación una docena de agrupaciones, aunque puede que se sumen más a última hora.

La asociación propuso inicialmente que el pasacalles saliera de Godofredo Ortega Muñoz y pasase por la rotonda de los Corazones para llegar hasta La Molineta por la avenida Sinforiano Madroñero. La Policía Local no autorizó ese recorrido, según los vecinos, pese a que estaba anunciado desde hacía semanas y se había repartido hasta 400 carteles. La propuesta alternativa era que transcurriese desde el parque de Alconchel hasta la plaza de La Molineta, una opción que no era del agrado de la organización, que considera que ese itinerario resta "vistosidad" al desfile y no es adecuado para el paso de las comparsas.

Antes del desfile, la asociación de vecinos ha programado unas migas solidarias a beneficio del Banco de Alimentos de Badajoz, que comenzarán a servir a partir de las 9.30 horas en la sede del colectivo (en la calle Salesianos, 9).