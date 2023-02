Noche de un gran nivel. Es difícil quedarse con alguna. Si hablamos de ver al teatro entregado, habría que votar en el pleno municipal que montaron Los Chungos. Pero Los 3W y Marwan no fallan. Cada uno en lo suyo. Las Murguer Queen abrieron la noche felices por su regreso, aunque en sus propias profecías no se ven llegando demasiado lejos. De Turuta Madre sigue con su progresión con una actuación que tuvo tintes de Water Closet en 2018 y sueña con a la noche del viernes tras el pregón. Lo tendrá complicado, eso sí. Sobre todo viendo algunos que han actuado esta misma noche.

El regreso de las brujas de Murguer Queen

Podrían ser por la secuela de la mítica película 'Hocus Pocus', pero no. El tipo de las Murguer no va por ahí. Regresaron tras varios años de ausencia vestidas de bruja y diciendo que son "las primas de Natalia", algo que es icónico del López en las noches de final tras el pregón. Vienen a intentar revertir sus últimos resultados en el certamen, siempre bastante alejado de llegar a semifinales. No obstante, este año parece complicado que sus profecías les anuncien que actuarán dentro de una semana. Tan reivindicativo fue su primer pasadoble a la figura perfecta que deben tener las mujeres como el segundo, que aludía precisamente a la falta de reivindicación que existe en la sociedad. Durante el repertorio libre cantaron 'Gragera chaquetero' a un alcalde que se lo tomó con una sonrisa desde la primera fila del patio de butacas.

Los Chungos quieren la mayoría absoluta para gobernar el COMBA

Ojo con los Chungos. Al más puro estilo 'OGT', su actuación de 2014, la murga del barrio de San Fernando clavan, literalmente un pleno municipal. No le falta detalle. Ni tampoco personajes. Cavacasillas, Cabezas, Erika Cadenas, Alejandro Vélez o, por supuesto, Ignacio Gragera. Mucha crítica política, como no puede ser de otra manera en sus letras. No faltó en sus pasodobles, donde criticaron la clase política y en el que dejaron un recadito a los propios votantes. En el estribillo llamaron chaquetero al alcalde y en los cuplés no s movieron de su personaje para acordarse del cambio de jurado. No se les puede acusar de falta de contenido local. Durante el popurrí, los miembros del consistorio dieron cuál es la tostada que se pide cada uno, aunque en algunas fueron al tópico fácil, en las de VOX, PP y Ciudadanos sí que lograron arañar risas aplausos. Momento álgido en el que Cavacasillas llora "los cuernos" que el PP le ha puesto eligiendo a Gragera. Tras el final, que fue muy aplaudido, llegó uno de los momentos más anecdóticos de la noche. A estos 'Okupas' no había quien los echara. Porque el telón se enganchó y no bajaba. Hay que decir que esto no lo tenían planeado, pero les ha quedado bien. Han vuelto a suplir sus carencias con gracia. Tienen hambre de final y se ha notado. Tras el chasco de 2019, siguen progresando. Veremos si es su año.

De Turuta Madre sigue siendo irreverente

Se refundó con retales de otras murgas en 2020 y no ha dejado de crecer en cada año que pasa. Sorprendieron con Joaquín Parra en su primer año, se comprometieron a salir y lo hicieron a buen nivel con un perfil muy patriota en la pasada edición y lo han vuelto a hacer con 'La Última y nos vamos', donde protagonizan una Última cena muy gamberra. Aplauden a las murgas que, al igual que ellos, aguantaron el chaparrón el año pasado en la edición reducida, mientras que atizan a los actuales responsables de la gestión municipal. Durante el popurrí destaca su momento con Judas, al que le sacan bastante jugo. Está siempre en esa terna de grupos que se vea entre los diez primeros. Lo malo es que a la final solo pueden llegar ocho.

Los 3W se abren el canal

Dicen que los 3W es una de esas murgas que, a quién le gusta, le encanta. Y eso se pudo ver tras el descanso en el Teatro López de Ayala. Últimamente ya no les da para ganar, pero el punto nunca lo pierden. Decían que venían de rompecorazones y no defraudaron. Estaban en un quirófano donde se abren el canal en una actuación en su línea. Puntos muy emotivos al final de su presentación donde decían que "les va la vida en el Carnaval". Pero uno de los grandes homenajes de la noche llegó en el segundo pasodoble con un homenaje muy sentido y emotivo a Paco Fernández, mítico miembro de la agrupación que rompió a llorar desconsoladamente. Se trata de todo un veterano de las noches murgueras que se despide tras una larga trayectoria, con el apoyo incondicional de unos compañeros de murga en la que también está su hijo.

La complicidad con el público fue la tónica general en su puesta de largo con el López tras su ausencia el pasado año. La actualidad del famoseo que culmina diciendo que la ruptura de Shakira y Piqué se iba a quedar en nada si se comparaba con la de el Chiqui y el Regaña. No faltó la clásica mención de esta agrupación a Jordi Hurtado, las goteras del Hospital Universitario y un repaso por el famoseo que terminó apuntando al Chiki y el Regaña

Marwan le tiene cogida la medida al concurso

Son los hijos de sastre los que cierran esta segunda noche de preliminares. Dicen que es la tienda más famosa del centro del Badajoz. Tienen grandes voces y lo saben. Dejan humor a cuentagotas, pero sus letras al Carnaval son, sin duda, su punto fuerte. Muy bien rizado el pasodoble que termina alabando a sus rivales más queridos de esta edición: la cantera murguera. Muy crítico el segundo pasodoble que criticaba la gestión del Carnaval de un alcalde que comentaba la jugada con el concejal de Festejos, Francisco Javier Gutiérrez 'Guti'. En su estribillo hablan de coser y cantar. A ellos se le da mejor lo segundo. Porque son más bien de descoser a críticas. Si no, que se lo pregunten a un Gragera que se ha quedado hasta el final para no perder ojo en las murgas. Amor y odio es lo que define a los pasodobles. Palabras de cariño a las canteras murgueras que participan este año y odio hacia la gestión que se ha hecho por parte del consistorio en materia del Carnaval.