La renovación de la plaza Reyes Católicos ha llegado a su fin. Desde esta misma mañana tanto los vehículos como los peatones pueden circular libremente por la misma y disfrutar de la nueva imagen de esta céntrica localización. «Ha tardado más de diez meses en estar terminada, se ha retrasado un poco por el mes de diciembre de lluvias tan complicado que hemos tenido, pero es una obra en la que hemos puesto especial ilusión» decía ayer el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, en la inauguración. Aseguró también que para el ayuntamiento era prioridad tenerla terminada antes de Carnaval porque saben que un punto importante dada su cercanía a la pasarela de Falcap, actividad que se celebrará el sábado 18 de febrero. «Queda terminar la plaza aledaña, la que antiguamente se usaba de aparcamiento, pero estos flecos se resolverán la próxima semana».

Gragera explicó que se han respetado los elementos tradicionales que ya existían en la plaza a pesar de cambiar por completo su fisonomía. Dando un paseo (o circulando en coche) por la misma se pueden observar los raíles del antiguo tranvía que aparecieron al iniciar las obras y que se han conservado, así como los característicos árboles que ya se encontraban en esta localización. El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, señaló que «mantener los antiguos adoquines en la zona de los raíles ha sido muy laborioso, tienen más de cien años, pero se ha trabajado sobre ellos uno a uno para poderlos conservar».

La próxima actuación que tiene prevista el ayuntamiento será sobre los lotes de plataforma única (se comenzará por el primero de ellos que abarca el último tramo de la calle Santo Domingo y De Gabriel, Meléndez Valdés y Muñoz Torrero) y se comenzará a replantear el inicio de la avenida Juan Carlos I aunque «tendremos que planear el cronograma de esa actuación para no causar más prejuicios de los normales con cualquier obra. Quizá empecemos por un tramo superior porque no debemos olvidar que es una zona carnavalera. No podemos perturbar el desarrollo del Carnaval», dijo Gragera.