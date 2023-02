La Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz se encuentra investigando un robo con violencia que se produjo en la madrugada del lunes al martes en Badajoz. La víctima es un taxista que se encontraba de servicio. Según confirma Policía Nacional el atraco tuvo lugar en la calle Italia, en la barriada de Cerro de Reyes. Minutos después de que ocurriera el hecho, la propia víctima se personaba en dependencias policiales para interponer la denuncia.

El servicio se inició en el Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz y la agresión se producía recorridos unos metros, en la ya citada calle Italia. «Los taxistas estamos muy expuestos, yo mismo sufrí una agresión hace unos años por no pagar un servicio de cinco euros y a veces no nos compensa ni denunciar. Trabajar de noche conlleva estos riesgos» señala Pablo Serrano, presidente de Radio Taxi Badajoz. «Los compañeros estamos todos muy preocupados. He hablado con él esta mañana y tiene un susto muy grande en el cuerpo».

La Policía Nacional se encuentra trabajando para conocer la identidad de los autores del robo.