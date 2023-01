Alrededor de 70 policías locales de Badajoz fuera de servicio han irrumpido esta mañana, hasta en dos ocasiones, en el ayuntamiento y han llegado hasta la puerta del salón de plenos, donde la corporación municipal está reunida, para exigir que se retome el acuerdo de equiparación salarial. Los policias habían sido convocados por su sindicato mayoritario, Aspolobba.

La primera vez que han subido (el salón de plenos está en la primera planta), se han quedado en el descansillo, donde han explicado su postura. En la segunda ocasión han sido más ruidosos y se han hecho escuchar con silbatos y gritos de "equiparación". Han tenido que ser desalojados, pacíficamente, por el compañero (uniformado) que se encarga de controlar el acceso al palacio municipal. El alcalde, Ignacio Gragera, manifestó la semana pasada que es "complicado y difícil" retomar este acuerdo, pues los trabajadores municipales se han beneficiado de una subida salarial generalizada del 6%, aunque se mostró abierto a dialogar con el colectivo.

Aspolobba había avisado de que que hoy irían al pleno para ser escuchados. Ruido están haciendo. Aunque dentro, la corporación no ha mencionado la situación que se estaba produciendo fuera. "Pedimos al alcalde que retome de forma inmediata el acuerdo de equiparación salarial", ha manifestado Manuel Manzano, presidente de Aspolobba. No solo eso, también que "pague hasta el último céntimo" de los servicios extraordinarios pendientes de abono y que recursos humanos "no se salte las leyes a la torera". En concreto, Manzano se ha referido a que se están quitando permisos concedidos y ha alertado de nuevo de que están dispuestos a acudir a la justicia por la vía penal, como así lo están valorando los servicios jurídicos del sindicato. Aspolobba ha vuelto a denunciar la situación del servicio de la grúa municipal, que carece de oficiales conductores suficientes. Según Manzano, no hubo grúa ayer por la tarde ni por la noche. Tendría que haber 24 conductores para planificar todo el año pero solo cuentan con 11.

Los policías reclaman un consenso político de la corporación para la equiparación salarial y, hasta que puedan alcanzarlo, que se utilicen los servicios extraordiarios obligatorios que "están guardando" para celebraciones futuras. "Solo les interesa la imagen, que no haya problemas en Carnaval y llegar a las elecciones como si no hubiese pasado nada", ha manifestado. "Lo que la Policía Local de Badajoz está viviendo ahora mismo no lo ha vivido nunca", ha señalado Manzano, en referencia a la falta de agentes y de coches patrulla en la calle. "Se han dejado echar encima los recursos humanos", denuncia.

Manzano ha negado que lo que está ocurriendo esta mañana con los policías locales sea un asalto del colectivo al ayuntamiento. "No lo es, aquí se da cita el pueblo, porque es donde se toman las decisiones".