La reforma del parque del Padre Eugenio, también conocido como parque de La Viña, sigue a medias más de un año después del inicio de las obras, que arrancaron a principios de diciembre de 2021 con una inversión de 235.000 euros con cargo a los fondos de la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado (Edusi).

El primer contratiempo surgió antes del verano, cuando apareció una línea eléctrica subterránea que no estaba en los planos y hubo que paralizar los trabajos hasta que Endesa se hizo cargo del desvío de la misma. En septiembre, los obreros volvieron, pero solo unos días, porque a causa del alza de los precios de los materiales la adjudicataria tenía problemas para asumir los costes con el presupuesto inicial. La obra volvió a quedar en suspenso y así continúa hasta la fecha.

El Ayuntamiento de Badajoz está tratando de ‘salvarla’, según aseguró la concejala responsable de la Edusi, Blanca Subirán, para lo que, en lugar de hacer un modificado del proyecto que supondría tener que destinar más dinero a esta actuación, -«que no lo hay», precisa-, se ha planteado un modificado sustancial, es decir, cambiar los materiales previstos inicialmente por otros de menor coste, para que la empresa pueda asumir su compromiso y la reforma del parque de La Viña termine. Esta fórmula, según Subirán, tiene un procedimiento más simple y también más breve, con lo que permitirá que los trabajos se retomen antes que si se presentara un modificado del proyecto.

Los materiales serán diferentes y más baratos, «lo que no significa que sean malos», aclara la concejala. Subirán ya no se aventura a dar fechas para la terminación de las obras, aunque sí asegura que estarán concluidas antes del próximo verano. En este sentido, señaló que «el grosso» de la reforma ya está hecho y que solo queda pendiente un porcentaje «pequeño de los trabajos». Ya se ha hecho el quiosco-bar del mirador, que se sacará a concesión, aunque falta equiparlo, y se ha sustituido el solado la parte superior, las escaleras y rampas, se han cambiado las barandillas y colocado alcorques de gran tamaño.

En la parte baja del parque, la más próxima a la iglesia del Gurugú, se demolieron las bancadas que se construyeron para salvar el gran desnivel del terreno, pero no se ha hecho nada más. En este espacio está previsto habilitar minipistas de skate y frontón y un lugar para proyecciones de cine al aire libre. También está pendiente colocar nuevos juegos infantiles (los antiguos de hierro se han retirado) y construir una pista de petanca al lado.

A los vecinos ya no les convencen las explicaciones, que consideran «excusas», y denuncian que la «gran demora» en una actuación que se anunció en 2018 (aunque no se licitó y empezó hasta tres años después) se debe a que la remodelación de este espacio «no es un prioridad» para el actual equipo de gobierno. «Está previsto desde que se aprobó la Edusi, va a terminar el plazo para ejecutar el plazo de estos fondos europeos (la fecha límite es diciembre de 2023) y va a seguir sin arreglar. ¿De quién es la culpa?», se pregunta Ricardo Cabezas, presidente de la Asociación de Vecinos del Gurugú.

«Están mareando la perdiz y cachondeándose de nosotros», lamentó el representante vecinal, quien no comparte que solo quede pendiente una parte «pequeña», al contrario, «prácticamente no se ha hecho nada, salvo el quiosco», se queja. No solo eso, los vecinos alertan de que lo que se ha ejecutado se está deteriorando antes de estrenarlo, pues el quiosco está ‘okupado’, repleto de basura «y hasta le han prendido fuego».

La concejala reconoce que los vecinos «tienen razón al quejarse de la demora», pues es «clara y evidente». «Nadie trata de ocultarlo, pero les pido un poquito más de paciencia por hay dificultades ajenas al ayuntamiento y estamos afrontando los problemas para resolverlos», defiende Subirán.

Este parque se inauguró en 2006 tras una inversión de 600.000 euros, pero fue destrozado por los vándalos. Se acondicionó de nuevo con otros 300.000 euros, pero tampoco se mantuvo en condiciones un largo periodo de tiempo. En 2018, después de que un niño sufriese una descarga eléctrica en el transformador que hay en la zona, el ayuntamiento anunció que remodelaría este espacio con cargo a la Edusi.