El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, confía en que Amazon inicie su actividad en marzo en la Plataforma Logística del Suroeste Ibérico. Las obras del centro logístico han terminado y el gigante del comercio electrónico ya ha presentado en el ayuntamiento la solicitud de licencia de utilización, que es previa a la de apertura. La licencia de primera utilización sería como la de primera ocupación en una vivienda y se solicita en una instalación industrial cuando se termina una obra para que el ayuntamiento la inspeccione y compruebe que han pasado todos los servicios. Al mismo tiempo o posteriormente pueden pedir la licencia de apertura o de actividad.

"Estamos a la espera de que pasen la última licencia y espero que pronto podamos tener buenas noticias", ha comentado el alcalde, que espera que para el mes de marzo "como muy tarde" inicie la actividad, aunque dependerá de la propia empresa.

Al mismo tiempo, Gragera ha mostrado su preocupación por que no avancen otros proyectos anunciados en la primera fase de la Plataforma Logística, que no dan señales de salir adelante. El alcalde no duda de que existan proyectos que han copado toda la primera fase de la plataforma, como asegura la Junta de Extremadura, pero aduce que no han pasado aún por Urbanismo, salvo Amazon y Phi4tech "y eso nos preocupa". "Confío en que todos esos anuncios son verdad, pero que se vayan agilizando y acelerando para que nosotros también desde el ayuntamiento podamos ir ayudando en la tramitación", ha expresado.

El alcalde ha realizado estas declaraciones durante una visita al polígono industrial de El Nevero junto al concejal de Urbanismo y Vías y Obras, Carlos Urueña, y los responsables de la entidad de conservación. Gragera ha destacado que el ayuntamiento ha invertido más de 1 millón de euros en renovar los viales públicos del polígono y dotarlo de mejores infraestructuras.

Ha anunciado además que se van a ampliar los viales de la avenida Federico Mayor Zaragoza en su tramo final, de manera que pasarán de 2 a 4 carriles.