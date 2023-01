La imagen seleccionada por la Junta de Extremadura para representar a Badajoz en su estand en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se está celebrando esta semana en Madrid, es de la plaza Alta, pero no con una fotografía actual. Otra foto que enmarca el mostrador donde Badajoz reparte información sobre sus atractivos turísticos es de dos escaladores en una cueva, que no se corresponde con la capital pacense. Ayer jueves fue el día dedicado a la presentación de las distintas ofertas turísticas en el estand extremeño con una programación cerrada. Las dos diputaciones y los ayuntamientos de Cáceres, Plasencia y Mérida dispusieron de 30 minutos. Pero para Badajoz reservaron la mitad de tiempo, solo 15 y encima empezó tarde, con lo cual, el alcalde pacense, Ignacio Gragera, tuvo que acelerar el final de su intervención porque además había alguien que lo avisaba de los minutos que le quedaban mediante folios con números escritos a mano. No solo eso, se bajó el volumen del vídeo promocional y también de los micrófonos. Gragera presentaba la campaña 'Un Badajoz para cada ocasión'.

Este es el relato de los hechos que denuncia el concejal de Turismo de Badajoz, Jaime Mejías, de lo lo que han vivido en Fitur. Unos hechos que, según el concejal, para Badajoz suponen "una falta de respeto institucional hacia el ayuntamiento y hacia toda nuestra ciudad, la más poblada de Extremadura". Ante todo lo ocurrido, Mejías pide la dimisión de la Consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores, y también la del director general de Turismo, Francisco Martín. El grupo popular está valorando presentar una moción en este sentido para que se debata en el próximo pleno de la corporación municipal. "Deberíamos habernos puesto con Aragón o Valencia, nos hubieran tratado mejor que la Junta de Extremadura" En el equipo de gobierno municipal están "indignados" y "dolidos", según se expresa Mejías. "Ha sido una afrenta a la ciudad de Badajoz y a los pacenses". Tal es el enfado en el ayuntamiento, que ya el concejal de Turismo plantea que Badajoz tenga un estad propio en la próxima edición de Fitur, "o ponernos con Aragón, con Castilla la Mancha o con Valencia, que estaban al lado y que nos hubieran tratado mejor que la Junta de Extremadura". El responsable municipal de Turismo confía en que el próximo titular extremeño de este área en el Gobierno regional sea otro, a partir de las elecciones de mayo. Mejías explica que la foto de la plaza Alta elegida para promocionar Badajoz en Fitur es de la fachada de las Casas Coloradas "antes de la reforma y con ropa tendida". "Han puesto las fotos que les ha dado la gana", recrimina, a pesar de que la concejalía remitió a la consejería imágenes nuevas de la última campaña promocional. Respecto a la foto de la cueva, desconoce con qué lugar se corresponde, pero desde luego sabe que no es de Badajoz ciudad. Del agravio comparativo con otras ciudades extremeñas en el reparto de tiempos para presentar las campañas promocionales de Badajoz, Mejías afirma que "fue vergonzoso" y lamenta que haya sido así en un espacio tan importante para la promoción de la ciudad, con el esfuerzo que está realizando el ayuntamiento en una campaña que tendrá presencia en los metros de las principales ciudades del país.