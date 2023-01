La casa situada dentro del recinto del colegio Leopoldo Pastor Sito de Badajoz ha salido ardiendo esta mañana, sobre las 08.30 horas, y ha obligado a que se suspendieran las clases, por lo que los niños que había del aula matinal y los que estaban llegando han tenido que volverse a casa. Según han confirmado los bomberos, la vivienda, que era donde antes vivía el guarda y ahora lo hacía una familia, se ha quemado casi en su totalidad después de que el fuego se haya originado en una de las habitaciones y se haya propagado al resto de las estancias. Se desconocen las causas del inicio de las llamas y se investiga por qué ha pasado.

La casa da pared con pared con el comedor del colegio y está debajo de las aulas, por lo que el humo se ha filtrado al propio comedor y de ahí a los pasillos y a algunos de los despachos. Sin embargo, los bomberos, que han llegado rápidamente, han controlado el incendio, lo han sofocado, han ventilado el hogar y las instalaciones afectadas y han comprobado que todo estaba libre de humos. A los alumnos los han mandado para casa y los docentes se han quedado en el colegio.

«Todo está bastante deteriorado», han explicado desde el parque. Por suerte, no ha habido que lamentar daños personales, aunque las personas que se encontraban en la vivienda han resultado intoxicadas por monóxido de carbono y alguno lo han trasladado al centro hospitalario.

La primera persona que se ha dado cuenta del incendio en el centro educativo ha sido la monitora del comedor Josefina Pérez, que había entrado con unos 15 alumnos del aula de 1-2 años para preparar el desayuno y ha visto como el humo se colaba por la puerta que conecta con la casa y por la caja por donde pasan los cables. «Me olía como a plástico quemado y lo primero que he hecho, corriendo, ha sido sacar a los niños a la calle», ha explicado. Luego fue a avisar a la conserje y una compañera llamó al 112. Ya en el exterior se han dado cuenta de que el fuego procedía de la casa que hay en el centro y al asomarse estaban los vecino fuera de ella y salía mucho humo negro, lo que hacía imposible entrar dentro.

El jefe de estudios ha intentado usar un extintor pero no ha servido de nada. «Gracias a Dios se ha quedado en un susto», ha añadido. Pérez ha comentado que en la casa vivía una mujer con sus tres hijos y le tuvo que dar una botella de agua porque estaba «muy asustada y nerviosa». La monitora cree que se ha podido originar por un calefactor pero no lo sabe con seguridad, al igual que tampoco ha podido especificar como estaba la casa o el propio comedor porque no ha vuelto a entrar. Si ha afirmado que no se había dado el desayuno y que han suspendido el servicio de catering para la comida.

Desde el Leopoldo Pastor Sito también confirmaron que las clases se han suspendido por seguridad y tranquilidad de los padres. La Consejería de Educación y Empleo ha expresado que el fuego solo ha afectado a la casa y no al colegio, al que solo le ha llegado el humo, motivo por el que las clases se retomarán el lunes, para que se pueda ventilar correctamente. También ha señalado que había cerca de 20 niños del aula de 1-2 años y en el comedor que «inmediatamente» han sido desalojados para que no lo respirasen.

El jefe de estudios, Antonio Arroyo, también desconoce si ha podido ser por un brasero o por ropa que se ha quemado. Él había ido con un extintor para ayudar a sofocarlo pero gracias a la rápida intervención de los bomberos se apagó en poco tiempo y no ha habido daños personales. Para ello han desplazado dos autobombas pesadas, un vehículo autoescala y otro de jefe de mando con nueve efectivos. En el parque consideran que la vivienda no se podrá volver a ocupar porque hay que hacer una labor intensa de limpieza y, tal vez, reformas. Cerca de las 10.00 horas desde el exterior todavía olía a quemado, las ventanas de la casa estaban abiertas por completo y a las puertas había ropa y algunos enseres.