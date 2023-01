El delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, considera «incomprensible» que Badajoz y Plasencia hayan anunciado que renunciarán a aplicar en 2023 la ayuda al transporte público urbano y confió en que «lo reconsideren». Lo hizo en la presentación del informe de medidas aprobadas por el Gobierno central para la región en 2022, entre ellas las subvenciones al transporte público urbano, con 800.000 euros.

Mendoza reconoció que le sorprende que dos de los grandes ayuntamientos extremeños -gobernados por el PP, precisó- desistan de estas ayudas, para lo que solo encuentra dos explicaciones: que no disponen de recursos, lo que significaría reconocer que su gestión financiera «no ha sido muy eficaz», o que «simplemente no quieren ayudar a los ciudadanos más vulnerables», dijo.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, a preguntas de la prensa por las declaraciones de Mendoza, contestó que la ciudad no aplicará el descuento en el transporte urbano «por responsabilidad», porque el déficit del servicio continúa al alza (en 2023 se estima de 450.000 euros) y no se pueden «comprometer más las arcas públicas» para este fin. «Esto no lo digo yo, lo dice el PSOE de Badajoz», recordó.

«Hay ciudades que tienen que decir que sí porque mandan desde arriba, pero en Badajoz, por responsabilidad, no creemos que sea posible hacer ese esfuerzo ahora. Aún así, el billete multiviaje sin bonificación está a 65 céntimos, mientras que en otros sitios, con bonificación, esta más caro», argumentó Gragrera.