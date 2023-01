Un hombre se sienta en el banquillo de la Audiencia de Badajoz acusado de un delito continuado de agresión sexual a su cuñada (ahora excuñada) menor de edad, de la que, según la fiscalía y la acusación particular, presuntamente abusó en repetidas ocasiones durante 4 años, desde que la niña tenía 9 hasta cumplidos los 12.

El ministerio público y la abogada de la menor, Alicia Correa Santos, solicitan por estos hechos una pena de 7 años de prisión, mientras que la defensa del procesado, en manos de Eduardo Rodríguez Pastor, pide su absolución.

En la primera sesión del juicio, que comenzó este jueves y se celebra a puerta cerrada, declararon la víctima y el acusado, así como testigos del entorno de ambos. La menor, según su letrada, sufre lesiones físicas y psicológicas que afectan a diversos ámbitos de su vida a raíz de estos episodios. Aunque los presuntos abusos sexuales tuvieron lugar entre 2014 y 2018, no fue hasta 2020 cuando los denunció, «apoyada por una tercera persona que le hizo ver la gravedad de lo que le había sucedido y la ayudó a dar el paso». Según la acusación particular, los hechos ocurrieron en el domicilio familiar y el presunto agresor, entonces pareja de la hermana de la víctima y 8 años mayor que esta, «se aprovechó del clima de confianza y de su situación de superioridad, pues a veces se quedaba a su cuidado cuando no trabajaba».

La fiscalía solicita 20.000 euros de indemnización para la víctima, una cantidad superior a la que reclama la acusación particular, «porque a la niña no le interesa el aspecto económico, sino que se haga justicia y una persona así no esté en la calle», expuso Correa.

Por su parte, el procesado negó las acusaciones y defendió su inocencia. «No ha cometido ninguno de los hechos de los que se le acusa; no hay nadie que los haya visto y la única prueba de cargo es la declaración de la menor, en la que hay multitud de contradicciones y no existe coherencia», señaló su abogado. Según Eduardo Rodríguez, la niña ha ido variando con el tiempo su relato, que «no se corresponde con la realidad», pues la relación de su defendido y la denunciante «siempre fue familiar». El letrado considera que la denuncia contra su cliente se interpuso «con otro fin», sin precisar cuál.

El juicio continúa este viernes con las declaraciones de los forenses y psicólogos y está previsto que quede visto para sentencia.