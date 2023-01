La participación de una carroza de la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) en la Cabalgata de los Reyes Magos de Badajoz está trayendo cola y las redes sociales no han tardado en contribuir a la polémica surgida porque en la cita familiar más mágica del año dirigida fundamentalmente a los niños se promocione la actividad cinegética. Pero en el Ayuntamiento de Badajoz no creen haberse equivocado al autorizar a este colectivo a tener presencia en el desfile. El alcalde pacense, Ignacio Gragera, ha defendido esta mañana que "los cazadores no son delincuentes, ni gente que esté haciendo algo ilegal ni prohibido ni algo que deba ser ocultado, es una actividad legal e importante para la economía de Extremadura y de Badajoz y estamos agradecidos de que quieran participar en esta Cabalgata".

Gragera entiende "desde el absoluto respeto a todas las opiniones y desde la sensibilidad que también el ayuntamiento tiene, que es una carroza que cumple con los requisitos de la propia Cabalgata, que es muy respetuosa con todas las sensibilidades y por nuestra parte no ha habido ningún problema, una vez que una federación deportiva nos pidió poder participar".

En la carroza, realizada por la empresa extremeña Artedeba, desfilará la diosa Diana, interpretada por una joven cazadora, acompañada de las figuras de dos grandes ciervos seguidos de tres perros de rehala y, en la delantera, dos grandes colmillos de mamut. Una treintena de niños irán subidos a la plataforma y, detrás de la carroza, desfilará un pasacalles con 40 cazadores, con monteros ataviados con sus ropajes, rehaleros que harán sonar sus caracolas y arqueros con sus arcos a la espalda empujando un gran jabalí de casi tres metros de alto, además de los jóvenes cazadores de Jocaex.

En relación al contenido de esta carroza y del pasacalles que la acompaña, el alcalde ha manifestado que "nosotros hemos tratado de que sea de respeto por la naturaleza y por una actividad que es la cinegética, que es importantísima en la ciudad de Badajoz y por supuesto en Extremadura y en el conjunto de España". A quienes argumentan la inoportunidad por tratarse de una cabalgata dirigida principalmente a los niños y que en Extremadura hay muchas otras actividades económicas importantes que no acompañan la comitiva de los Reyes Magos, Gragera responde que "la caza también es una tradición familiar, que pasa de padres a hijos y esa carroza está hecha desde el absoluto respeto, sin mostrar ningún tipo de imagen que pueda herir la sensibilidad de nadie y espero que la gente, si no está de acuerdo, al menos la respete y, sobre todo, disfrute de esta Cabalgata, en la que seguro no va a haber 40 cazadores, sino cientos y miles de cazadores, ya sea participando en la Cabalgata o viéndola".

Al alcalde no le preocupa, por lo que ha comentado, que Badajoz sea noticia por dedicar una carroza a la caza. No cree que vaya a ser así. "Seguramente -ha señalado- destacaremos porque la Cabalgata va a ser un éxito y si alguien quiere utilizar esto como bandera política o como arma arrojadiza, puede que estén en su derecho, pero yo no lo comparto". "Al final, actividades hay de muchos tipos y ésta es estrictamente legal y además es importante para Extremadura y para Badajoz", ha recalcado.