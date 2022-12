El Ayuntamiento de Badajoz destinará ayudas para alojamiento, adquisición de ropa y limpieza a los vecinos de las Casas Aisladas de Gévora y Valdebótoa, Sagrajas y Novelda afectados por el temporal. Los servicios Económicos y Jurídicos ya están trabajando en el decreto para habilitarlas y la intención es que el dinero pueda comenzar a llegar a los damnificados a partir de la próxima semana. Para recibir las ayudas solo será necesario el informe favorable del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) y los beneficiarios las tendrán que justificar a posteriori, a través de facturas y tickets, pues se quiere evitar el papeleo y que puedan acceder a esos fondos cuanto antes.

Así lo ha anunciado esta mañana el alcalde, Ignacio Gragera, tras mantener una reunión con los alcaldes pedáneos de estos cuatro poblados, a la que también han asistido el primer teniente de alcalde y concejal del IMSS, Antonio Cavacasillas, y el de Poblados, Alejandro Vélez. Se han contabilizado 67 propiedades afectadas por la crecida del río: 26 son viviendas habituales y el resto segundas residencias y explotaciones agroganaderas, la mayoría en las Casas Aisladas de Gévora y Valdebótoa, y se calcula que de las ayudas se beneficiarán entre 120 y 140 afectados, que podrían elevarse a un máximo de 200. El alcalde ha informado también de que se solicitará al Gobierno central la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia.

Las ayudas a alojamiento serán para cubrir las necesidades de vivienda de las familias hasta que puedan regresar de nuevo a sus hogares, sea por el tiempo que sea. En este sentido, el alcalde señaló que no se ha establecido una línea para reparaciones y obras porque ya han sido habilitados para este fin 4 millones de euros por parte de la Junta de Extremadura y no tiene sentido "duplicarse" y en el caso de las de limpieza, incluyen la compra de productos, así como la contratación de transporte especial para retirada de enseres.

Gragera no concretó la cuantía de estas ayudas a la espera de evaluar las necesidades, aunque aseguró que el ayuntamiento no escatimará en recursos. El PSOE propuso el jueves que como mínimo se destinarán 470.000 euros, pero el alcalde señaló que "no tiene sentido" establecer una cifra concreta, porque "nos podemos quedar cortos o ser mucho".

También se está trabajando ya en la recuperación de caminos públicos de titularidad municipal y se va a pedir a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) que haga lo propio con los suyos, pues muchos de ellos son paso obligado a explotaciones y viviendas.

El alcalde aseguró que desde el primer momento "la prioridad absoluta" para el equipo de gobierno ha sido atender a los vecinos afectados por lo que "desde el minuto uno" los trabajadores del IMSS están trabajando con las familias afectadas sobre el terreno. Gragera agradeció el trabajos de todos los servicios municipales, la colaboración de los ciudadanos y empresas privadas, así como la colaboración altruista del Colegio Oficial de Psicólogos y del de Abogados, que están prestando apoyo y asesoramiento gratuito a los damnificados.