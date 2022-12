Cuatro años de prisión. Es la pena que ha impuesto la Audiencia Provincial de Badajoz a un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal por vía vaginal a una mujer que, en el momento de los hechos, se encontraba en estado de embriaguez. La sentencia de conformidad se dicto ayer tras el acuerdo entre la fiscalía y la defensa del procesado, ejercida por Alfredo Pereira (no hubo acusación particular). El ministerio público solicitaba inicialmente para el procesado 8 años y medio de cárcel, que se han quedado finalmente en menos de la mitad al admitir como atenuante de reparación parcial del daño y no tener en cuenta la circunstancia de que se aprovechara de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima.

El condenado tendrá que indemnizar a la mujer con 5.000 euros en concepto de responsabilidad civil por daños morales causados y no podrá acercarse a menos de 500 metros de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro en el que se encuentre ni ponerse en contacto con ella por ningún medio durante un periodo de 5 años. El procesado, que no ingresó en prisión tras ser detenido tras la violación, no tiene antecedentes penales ni otros procedimientos judiciales abiertos, por lo que su abogado solicitará la suspensión de la pena, según explicó tras finalizar el juicio, que se celebró a puerta cerrada. Los hechos juzgados sucedieron hace más de cuatro años, en julio del 2018 en la localidad de Olivenza, cuando el acusado, de 40 años, y la víctima, con una edad similar, se encontraron en un parque, donde él estaba sentado en un banco fumando un cigarro de cannabis. La mujer regresaba a casa después de haber ingerido bebidas alcohólicas en una cantidad tan importante que sus facultades, especialmente las físicas, se hallaban seriamente mermadas. Fue entonces cuando el hombre le ofreció unas caladas de su cigarro, lo que agravó su estado y le provocó mareo. Ambos, que se conocían previamente por ser vecinos del mismo municipio, se desplazaron hasta una zona cercana al parque y allí él la penetró vaginalmente pese a las reiteradas negativas de la víctima a mantener relaciones sexuales . Tras el abuso sexual, el procesado, según el relato de la fiscalía, tuvo que acompañar a la víctima hasta su casa debido al grave estado de intoxicación etílica que esta presentaba.