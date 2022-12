La Audiencia Provincial de Badajoz aplicó la nueva ley que vela por la autonomía de las personas con discapacidad al desestimar un recurso de una persona que pretendía cambiar la guarda de hecho por una curatela sobre su hermano, que padece con esquizofrenia paranoide, por «no estar justificado». El recurrente alegó que no se había tenido en cuenta la situación particular del demandado, en relación a sus patologías y los brotes habituales a consecuencia del abandono de su medicación. Así, señaló que la guarda de hecho era insuficiente y defendió que su hermano necesita una curatela al considerar que no puede tomar decisiones sobre su salud y sobre contenidos económicos.

Por su parte, la Sala expresó que, a la vista de los informes médicos y de servicios sociales y de las entrevistas realizadas, la enfermedad que padece no le impiden desenvolverse en su vida diaria y vivir según sus deseos y preferencias. Además, recordó que la norma establece ahora que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones. La Audiencia consideró que el recurrente pretende proteger a su hermano para que se tome la medicación y no «malgaste» su dinero pero que toda medida de apoyo requiere que el sujeto tenga una enfermedad que le impida valerse por si mismo.