No ha recibido ninguna llamada de Badajoz ni de Madrid. El alcalde, Ignacio Gragera, ha negado este jueves que el PP le haya ofrecido encabezar la lista a la alcaldía de la capital pacense en las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Un "no" a secas. Esa ha sido la contestación que ha dado a la prensa, después de que el portavoz del grupo municipal socialista, Ricardo Cabezas, haya dado por seguro, primero en una tertulia en Onda Cero y después a través de sus redes sociales, que será el candidato del PP en la ciudad, en lugar de Antonio Cavacasillas, actual coordinador local y nombre propuesto a Génova por la provincial del partido.

¿Encabezará entonces la lista de Ciudadanos? Gragera no ha contestado ni sí ni no. Se ha limitado a recordar que su partido está en un proceso asambleario de refundación, que culminará en enero y que será entonces cuando el partido, "que tiene problemas, como es claro y evidente", ha reconocido, tomará las decisiones que haya que tomar. ¿Entonces no descarta que si se llega a un acuerdo de ámbito nacional entre PP y Cs pueda ser el cabeza de lista popular en Badajoz? "Ni depende de mí ni estoy en eso", ha dicho.

Gragera ha querido restar importancia al 'anuncio' de Cabezas, al que ha acusado de "sacarse de la chistera" este tema para no hablar de otros asuntos, "como el bochornoso espectáculo que han dado los concejales socialistas con la bandera de Badajoz". "Es otra de las suyas", ha afirmado el alcalde que, visiblemente molesto, ha recordado que ya hizo lo mismo cuando le ofreció la alcaldía durante la etapa de Fragoso a él y más tarde, al PP para desbancarlo. "Es una persona que no tiene educación ni capacidad de entendimiento", afeó Gragera. "Conmigo tiene cierta ojeriza, está constantemente insultándome y faltándome al respeto y soltando por su boca cosas que son indignas de un portavoz municipal", ha añadido.

El alcalde ha asegurado que las apuestas sobre los nombres del candidato del PP a la alcaldía pacense no van a afectar al gobierno de coalición, "porque todos y cada uno de nosotros tenemos claro que lo primero es Badajoz". El resto, según ha señalado, "son interpretaciones interesadas" de la oposición, con las que busca "distraer" de lo realmente importante: "que la ciudad se está transformando y mejorando", ha defendido.

"Malmeter"

En el PP tampoco confirman nada sobre su futuro candidato. Ni siquiera, como ha trascendido, que Antonio Cavacasillas viajara este miércoles a Madrid tras recibir una llamada de Génova. Fuentes de los populares han coincidido con Gragera en su argumento para quitar peso a las palabras del portavoz socialista. "Son las cosas de Ricardo, como cuando nos ofreció la alcaldía para quitársela a Ciudadanos. ¿Sabe más Ricardo Cabezas que nosotros? Lo que pasa es que no tiene programa y quiere malmeter", han apuntado desde el PP.

Los populares corroboran las palabras del alcalde: nadie del PP, "que nosotros sepamos", ha hablado con Gragera para que encabece la lista a la alcaldía por este partido el próximo mayo. "La gente por interés hace correr rumores, pero nosotros somos un partido serio y solo hablamos de hechos consumados".

Pese a que no ha habido anuncios ni confirmaciones oficiales por parte de los interesados, en el PSOE lo tienen claro: "Ignacio Gragera será el candidato del PP". Para Cabezas no es una sorpresa, pues según ha señalado, "es algo que se ha estado viendo durante todo el mandado, con ese cambio de silla no solo en la alcaldía, sino en las propias delegaciones entre los miembros del PP", a lo que suma "los dos últimos feos" a Cavacasillas -la suspensión del acto de presentación de la nueva estructura del partido local por orden de Madrid y que Alberto Núñez Feijoó no se refiriera a él y sí a Gragera en un mitin en Badajoz-. A su juicio, esto evidencia "que el PP no tiene piedad con los suyos y que ponen en marcha la calculadora y, en función de los números, optan por uno u otro candidato".

El portavoz socialista ha criticado que esta situación demuestra que no hay "principios, ni valores ni ideología". "Esto es lo más ruin y mezquino, porque al final estamos hablando de personas", ha dicho Cabezas, quien ha reconocido que "lamenta profundamente" el trato que se está dispensando a Cavacasillas, al tiempo que ha acusado al actual alcalde de "vender el alma al diablo con tal de perpetuarse en el sillón. No tiene ningún tipo de reparos ni escrúpulos en tirarse a los brazos de otra organización política a 6 meses de las elecciones", ha reprobado. "Ojalá me equivoque por el bien del PP y de Ciudadanos, pero mi intuición de chico de barrio me dice que ya está todo hecho y bien cocinado", ha insistido el líder del PSOE local.