La conversión de El Pico del Guadiana en un parque periurbano es una de los anuncios estrella de los presupuestos municipales en vigor, que reservan una partida de 550.000 euros para la redacción del proyecto y la adquisición o expropiación del terreno. Ahí se hubiese quedado de momento. Pero el equipo de gobierno ha decidido inyectar a esta actuación 2.283.669 euros, que permitirán acometer una primera fase que supondrá un antes y un después en la puesta en uso de este paraje en estado salvaje. Para dotar esta actuación, el ayuntamiento realizará un cambio de finalidad en partidas presupuestarias, que ayer pasó por la Comisión de Economía, Hacienda y Patrimonio.

Esta importante inversión en El Pico es posible porque el ayuntamiento va a recibir una subvención de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda con cargo a los fondos europeos de recuperación de 1.239.669 euros, destinada al proyecto de plataforma única de calles del Casco Antiguo, cuyo importe de licitación del proyecto es de 1,5 millones. La parte no subvencionable, correspondiente al IVA, es de 260.000 euros. Este dinero que el ayuntamiento ya tenía para la plataforma única más otros 1.044.000 euros presupuestados para cofinanciar el aparcamiento subterráneo de la calle Prim, que no ha obtenido subvención de fondos europeos, se dedicarán al parque de El Pico. La obra de plataforma única ya está aprobada y adjudicada, pero no puede empezar hasta que no se apruebe el cambio de finalidad.

En total, por lo tanto, dispone con el cambio de finalidad de 2.283.669,32 euros que se destinarán a la ejecución del proyecto y la obra en una primera fase. Hay que tener en cuenta que la superficie sobre la que pretende actuar el ayuntamiento ocupa 20 hectáreas (el de las Vaguadas son 4, 5 hectáreas con una inversión de 700.000 euros). Será un parque a mitad de camino entre el de la margen derecha del río y Tres Arroyos.

El ayuntamiento tendrá que presentar el proyecto para su aprobación a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) por ser zona inundable. El concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña, entiende que es compatible con un parque. La intención es abrir sendas y caminos nuevos, arreglar los existentes, plantar especies autóctonas y habilitar un auditorio al aire libre para grandes conciertos. Sería una obra simple con una solera de hormigón para instalar el escenario y una explanada aprovechando la pendiente natural de El Pico desde el vértice hacia arriba. Tendría tomas de agua y eléctricas y permitiría organizar conciertos más multitudinarios que en la Alcazaba, que limita el aforo a unos 10.000 asistentes. Además habría pistas deportivas y áreas de juegos infantiles, instalaciones todas ellas compatibles con la zona inundable.

La partida de 550.000 euros que dispone inicialmente el ayuntamiento procede del ingreso de los cánones urbanísticos de plantas fotovoltaicas. La idea es intentar llegar a un acuerdo con el propietario antes de optar por la expropiación. Urueña no duda de que la cantidad reservada pueda ajustarse pues se trata de suelo no urbanizable y además zona inundable, por lo que los usos están muy restringidos. En el Catastro son las tres primeras parcelas desde el vértice que ocupan de más de 4, 5 y 10 hectáreas. Donde se va a actuar no existen permisos de extracción de áridos.

No es el primer anuncio que atañe a este paraje. En 2011 la CHG anunció la reforma del proyecto de recuperación de las márgenes del Guadiana de manera que descartaba la recuperación de la fábrica de la luz y destinaba esta partida a expropiar toda la isla del Pico. Nunca más se supo. Urueña comenta que adecuar un parque como el de las márgenes del río requiere una importante inversión, pues supone la urbanización completa. Lo que pretende el ayuntamiento es distinto. «Queremos abrir esa zona a Badajoz», señala Urueña, que confía en que el proyecto y la compra estén antes de que termine la legislatura.

El proyecto de El Pico se complementa con una pasarela que el ayuntamiento quiere construir para cerrar el circuito peatonal entre los dos márgenes. Para esta actuación ha pedido fondos europeos y en principio va a recibir otros 1,5 millones de euros, concesión que está autorizada provisionalmente y aún no es definitiva, según el concejal.