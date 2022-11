Los conductores que no sabían que no se permite llegar al centro de Badajoz por Puerta de Palmas, se han visto obligados hoy a dar un amplio rodeo. Desde este lunes permanece cerrada completamente al tráfico la plaza de Reyes Católicos, de manera que ya no se puede acceder desde Entrepuentes, ni Ramón y Cajal ni Reina Sofía, con motivo de las obras de conversión en plataforma única, que han iniciado una nueva fase. La previsión del ayuntamiento es abrir la glorieta completa al tráfico en Navidad (antes de Nochebuena), aunque alguna de las salidas puede que siga cerrada. Previamente, dentro de dos semanas, se abrirá a la circulación rodada el tramo de la plaza situado delante del restaurante La Mafia Se Sienta a la Mesa, para conectar la calle Prim con Joaquín Costa en dirección a la rotonda de los Tres Poetas, que lleva meses cerrada, según explicó ayer el concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña.

El concejal quiso ser precavido a la hora de plantear plazos, pues el ritmo de los trabajos dependerá de la lluvia y de imprevistos. En principio, las obras de la red de saneamiento y abastecimiento, que son las más complicadas por el seguimiento arqueológico, están terminadas en la rotonda y solo queda hormigonar y colocar los adoquines. Aunque la glorieta se abra al tráfico, la actuación completa en la plaza, que llega hasta Circunvalación, no terminará hasta febrero, pues quedarán las aceras y el triángulo junto a Puerta Palmas, jardinería y riego además de la playa de aparcamientos situada detrás de la parada de autobús que, por cierto, posiblemente se quedará en Ramón y Cajal, donde se trasladó, «porque molesta menos», apunta Urueña. Todavía se tiene que decidir con la empresa concesionaria, Tubasa. También se reubicó la parada de taxis. Las obras de plataforma única en esta plaza comenzaron a principios de julio. Durante su desarrollo aparecieron los raíles del tranvía de principios del siglo pasado, que ahora están visibles, para lo que se han reutilizado adoquines originales que, a diferencia de los nuevos de granito, son de basalto, de color negro, por lo que la diferencia será perceptible.