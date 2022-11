Los ganadores de la última edición de los Premios Ciudad de Badajoz recibieron este viernes sus galardones en un acto en la antigua iglesia de Santa Catalina, el mismo espacio que el pasado 21 de octubre acogió la gala con el fallo del jurado, que se comunicó a los premiados en directo por teléfono.

A la entrega asistieron, además de los galardonados en las siete modalidades, el alcalde, Ignacio Gragera, la secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, y el vicepresidente de la diputación, Ricardo Cabezas y la concejala de Cultura, Paloma Morcillo, entre otros representantes municipales, y miembros de los jurados.

El premio de Novela lo ganó Miguel Albero, escritor madrileño residente en Washington, con ‘Ya nada será igual’, mientras que el de Poesía fue para David García Borrero por ‘Poetiza como puedas’. La pintora Águeda de la Pisa obtuvo el primer premio de Pintura, con la obra ‘Aire y sombra’. El segundo fue para Mayra D’amore por ‘Manglar’ y el tercero, para María Arminda Lafuente por ‘La suma XXVIII’.

En la categoría de Periodismo, el ganador fue para el periodista Juan Cabo por el reportaje ‘María, 18 años y 27 puñaladas. No saludes, no salgas, no vistas. Ahí empieza lo malo’ y el segundo premio recayó en Martín Mucha por ‘En la triple frontera amazónica’, publicado en El Mundo.

En Escultura, Carlos G. Torrico ganó el primer premio con ‘Ontografía del objeto cuadruple’, y Pablo Rodríguez Barreiro, el segundo por ‘S-T de la serie binomios’. En la modalidad de música el premiado fue el valenciano Juan Bautista Meseguer Yopis por la partitura titulada ‘Imágenes sinfónicas de Badajoz’, y en Fotografía, Manuel Espaliu Martínez, de Sevilla, por la imagen titulada ‘The Wall’. El segundo premio fue para Germán Gómez González, de Madrid, con ‘Juanfran Rivera 1’; y el tercero, para el pacense Javier Trigo Sánchez por ‘Pausa’.