Los servicios sociales están destinados a cubrir una demanda muy necesaria en la sociedad actual. Se encargan, entre otras muchas cosas, de garantizar el bienestar de las personas y prevenir las situaciones de riesgo. Por eso, su aportación se hace cada vez más imprescindible en un contexto actual en la que la sociedad es más heterógenea. La directora general de Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Carmen Núñez, analiza en las próximas líneas la actual coyuntura que vive la ciudad de Badajoz en este ámbito.

¿Cómo trabaja la Junta para mantener y reforzar los servicios sociales en Badajoz?

Dotamos a los servicios sociales del número adecuado de profesionales. No solo por mandato de su Ley de Referencia, sino por eliminar la alta demanda y poder intervenir con las familias eliminando tiempos de espera. En Badajoz llegaban hasta un mes de latencia entre la solicitud de entrevista y la cita. Para garantizar su continuidad se incrementa el porcentaje de financiación de la Junta, que pasa de un 80% en las ciudades de más de 20.000 habitantes, a un 90% y hasta el 99% en las menores de 20.000.

¿De qué manera se ayuda a los menores en riesgo de exclusión?

Ponemos en marcha un sistema de protección y una red de recursos cuyo objetivo es prevenir e intervenir en diferentes niveles cuando el riesgo aconseja tomar medidas administrativas. Para actuar a nivel preventivo se crean los equipos de promoción y prevención familiar dentro de los servicios sociales comunitarios, se refuerzan los programas de familia y se facilitan puntos de encuentro y se crean programas y campañas como “duelen” o “que no me toque” para prevenir la violencia intrafamiliar o el abuso en menores. Se crea, además un sistema de valoración del riesgo (VALORA-EX) que barema cada indicador posible de riesgo y protocoliza las actuaciones para poder dar una respuesta adecuada. Además, hay situaciones en las que debemos tomar una medida administrativa (guarda o tutela de un menor). La principal medida es fomentar el acogimiento familiar, ya sea en la familia extensa o en ajena. Para ello se impulsan campañas como “Tu hogar al alcance de su mano”. Se dará impulso a medidas para la promoción del acogimiento, no solo con estrategias de comunicación, sino con mayor apoyo económico a las familias de acogida.

¿Qué mejoras habrá en la habitabilidad y convivencia en el Marcelo Nessi entre los menores y trabajadores tras las mejoras realizadas en el centro?

Las obras son, sobre todo, de eficiencia energética, mejoras de espacios comunes, accesibilidad, climatización y luminaria. Queremos crear un entorno que permita mejores condiciones de trabajo y convivencia para que resulte más propicio generar mejores dinámicas de interacción. Con todo, la infraestructura es muy antigua, hay cuestiones que con esta inversión no se podrán abordar y que nos impulsaron a tomar la decisión de construir un nuevo centro con mayores recursos y posibilidades. Esperamos que la obra esté acabada en el primer semestre de 2023.

Van a construir en Badajoz un segundo centro de cumplimiento de medidas judiciales para menores. ¿Dónde se ubicará?

En la misma zona que el actual, donde la Junta ya disponía de terrenos propios para dar respuesta a este proyecto.

¿Qué ventajas aporta ubicar este espacio en Badajoz?

En la ciudad de Badajoz existe ya una red generada en torno a la atención a estos chicos y chicas a través del sistema educativo, tercer sector, sistema judicial, profesionales de protección de menores, empresas que suelen colaborar en programas de inserción. Nos parecía importante aprovechar esta red, no desarraigar de sus centros educativos, aprovechar la oferta educativa, cultural, social y laboral que ofrece una ciudad como Badajoz y no desvincular a los chicos y chicas de un entorno al que ya pertenecen.

¿Cuáles serán las principales características del nuevo centro?

Estará mucho mejor dotado y distribuido en espacios, lo que permitirá realizar más actividades al aire libre, pero también otras en el propio edificio. El plan director del centro pretende definir un espacio para la intervención socioeducativa con áreas residenciales diferenciadas y estancas, en las que se desarrollará la actividad técnico rehabilitadora atendiendo a las características, momento evolutivo y régimen de internamiento de las personas en pequeños grupos de convivencia, intentando asemejar su organización a la que pudiera producirse en el micro entorno de una familia o grupo de convivencia ordinario; espacios de uso común que procuren la optimización de los recursos dispuestos horizontalmente para la intervención socioeducativa y socializadora; así como otros espacios de uso común para servicios generales y administración.

¿Tendrán los residentes una mejor atención gracias a la inserción de los módulos diferenciados en función del estadio?

Una de las principales cuestiones que se abordaron en el diseño, fue poder disponer de un módulo terapéutico para poder trabajar de forma individual con personas con adicciones o trastornos de la salud mental o déficit intelectual. Además, podemos crear espacios más adecuados para terapias individualizadas y un entorno que promueva relaciones adecuadas. La construcción de este centro responde a la necesidad que tiene esta administración de disponer de un entorno seguro, sostenible, accesible, de atención residencial para la ejecución de medidas privativas de libertad en todas y cada una de sus casuísticas posibles: internamientos cautelares; internamientos abiertos, semiabiertos y cerrados; internamientos terapéuticos; y medidas de permanencias de fin de semana en centro.

¿Cómo se trabaja para que los jóvenes internos se formen y consigan un empleo? ¿Cuáles son las profesiones más demandadas?

Muchos continúan o retoman estudios básicos o secundarios, por lo que creamos una unidad educativa con un equipo de orientación propio dentro del centro, pero adscrito al IES San José, donde cursan formación profesional. Otros cumplen medidas en viviendas, por lo que se matriculan y asisten a clases como el resto del alumnado. En cuanto a la inserción laboral, se pone en marcha un programa que incluye formación, prácticas y becas de contratación, ‘Construye tu futuro’, al que se suman las becas de inserción sociolaboral para menores del sistema de protección que pueden solicitar, tanto empresas como entidades locales para favorecer la finalización de los itinerarios de inclusión. La formación práctica, la orientación laboral y la prospección de empleo o mediación con posibles contratantes son piezas clave de estos programas. Hasta la fecha las especialidades demandadas pertenecen a las ramas de mantenimiento y reformas, jardinería, almacén y hostelería.