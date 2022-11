Hasta ese momento el pleno había ido como la seda. La sesión se preveía prolongada porque contenía 39 puntos y ruegos y preguntas. En los 20 primeros no hubo debate. Pero al llegar al 21, el alcalde, Ignacio Gragera, de Cs, avisó: «Ahora vienen las curvas». Este punto contenía la propuesta de alcaldía relativa a la adopción de una bandera para la ciudad de Badajoz. Se sabía de antemano que no iba a salir adelante el diseño presentado por una comisión de representantes de asociaciones culturales, porque requiere mayoría absoluta y solo contaba con 5 votos de 27: los 4 de Cs y el del concejal no adscrito, Alejandro Vélez.

PP, PSOE y Unidas Podemos ya habían expresado su oposición, más por las formas que por el contenido. Dos representantes de la comisión autora de la bandera carmesí con león rampante dorado sobre columna y ondas plateadas, que asistieron al pleno entre el público, se fueron por donde vinieron, con la decepción bajo el brazo. Badajoz sigue siendo la única capital de provincia del país sin bandera. 20 años llevan pidiéndola Amigos de Badajoz y la Cívica. Si esta ciudad quiere tener bandera, habrá que empezar de cero. El alcalde dejó ayer la puerta abierta a iniciar un nuevo proceso.

Gragera inició el debate recordando que la propuesta se llevaba a pleno para cumplir el acuerdo de marzo de 2021 por el cual se creó la comisión con asociaciones culturales. A quienes les han criticado estar ocupados en esta cuestión, aclaró que la bandera «no ha ocupado tiempo» a los responsables políticos, pues ha sido un trabajo de personas ajenas al ayuntamiento.

El portavoz socialista, Ricardo Cabezas, reprochó al alcalde que llevase el asunto a pleno a sabiendas de que no contaba con los apoyos necesarios y preguntó en qué momento se decidió quiénes integraban la comisión que diseñaría la bandera, que su propuesta sería incuestionable y sin ofrecer información del proceso. «Hemos salvado a la ciudad de una auténtica alcaldada», enarboló. También la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, acusó al alcalde de «prepotente» y recordó que el Reglamento de Participación Ciudadana prevé un mecanismo como el referendum.

Vélez reconoció que ha podido haber falta de transparencia, que él también ha sufrido, pero criticó a la oposición porque con su rechazo «da una patada al asociacionismo» y los acusó de dejarse llevar por el «rencor». Sobre todo fue crítico con el PP como socio de gobierno. Acusó reiteradamente al portavoz popular, Antonio Cavacasillas de «desleal», un descalificativo que el aludido pidió que retirase, lo que animó aún más a Vélez a insistir en esta acusación. La concejala de Cs Lara Montero también reprochó a Cavacasillas que el PP podría haber avisado antes de que no estaba de acuerdo con el procedimiento, del que era conocedora la concejala de Cultura, Paloma Morcillo.

Pero Cavacasillas insistió en que la elección de la bandera requiere consenso social y político y argumentó que el PP nunca quiso «imponerla» mientras gobernó con mayoría absoluta. El alcalde defendió que no hay nada más democrático que llevar la propuesta al pleno «con luz y taquígrafo». «No se pueden cambiar las reglas a mitad de partido, son las normas que el pleno decidió, el PSOE se abstuvo, Unidas Podemos votó en contra pero el PP aprobó y consintió, y este proceso tenía que terminar como empezó, no se podía cerrar en falso». De momento, ayer se cerró.

REPROBACIÓN A BLANCA SUBIRÁN. No fue el único asunto candente. El orden del día incluyó también la moción del PSOE para reprobar a la concejala popular Blanca Subirán. El alcalde, Ignacio Gragera, de Ciudadanos, la defendió sin fisuras: «No creo que sea responsable de esta situación». Lo dijo al terminar el debate de la moción en la que el grupo socialista culpa a la concejala de la situación de Ifeba, que se ha estado gestionando como bien patrimonial sin serlo y carece de una ordenanza que regule el canon de arrendamiento. La institución está ahora en proceso de regularización y el alcalde aclaró que se devolverá lo cobrado «si me dicen que hay que devolverlo».

En realidad la reprobación de un concejal no tiene ninguna consecuencia. Se trata de una figura política que no está recogida en ningún reglamento y se utiliza para expresar el descontento de la oposición con algún miembro del equipo de gobierno. El socialista Martín Serván recordó que su grupo llevaba meses avisando de la situación irregular de Ifeba y cuando han solicitado reiteradamente información no se la han facilitado. El pasado día 26 se reunió la junta rectora de Ifeba, en la que Subirán dio muestras de «consenso y prudencia» llamando a la responsabilidad, pero Serván insistió en la «gravedad de la situación». La portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, hubiese querido que se llegase más lejos, y que el alcalde cesase a Subirán de sus responsabilidades e incluso que dimitiese, pues en este grupo entienden que la reprobación se queda en una mera «regañina». Los socialistas no aceptaron modificar su moción. De cualquier modo, no salió adelante. Por muy poco. El concejal no adscrito, Alejandro Vélez, se abstuvo y se produjo un empate. PP y Cs suman igual que PSOE y Unidas Podemos. El voto de calidad del alcalde salvó de ser reprobada a Blanca Subirán, que defendió su gestión al frente de esta institución, cuyas ferias han ido creciendo en número de visitantes y presencia de expositores. «No hay nada que ocultar», manifestó la concejala, que destacó que nunca ha eludido ninguna responsabilidad y desde que tuvo conocimiento de lo que ocurría «no he parado para solventarlo y que Ifeba siga siendo motor económico».

ALQUILER ASEQUIBLE / En el pleno de ayer no faltaron los anuncios. El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, informó de que el ayuntamiento está viendo con la Junta la construcción con fondos europeos de 140 viviendas de alquiler asequibles en Badajoz. Se sacarán a concurso y las construirán empresas que recibirán 50.000 euros para pisos de 70 metros cuadrados. Por su parte, el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, anunció al hilo de una moción del PP que Demarcación de Carreteras ya está trabajando en el proyecto para conectar Cerro Gordo con acerado y carril bici, con fondos de recuperación. No fue un anuncio pero sí un acuerdo, el alcanzado para la concesión de 17 medallas al mérito policial a la Policía Local, para lo que ha habido que reajustar la lista de destinatarios.