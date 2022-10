El alcalde de Badajoz asegura que su jefe de prensa reconoció el perfil falso

«Una decisión complicada», así consideró este sábado el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, el cese del que era su responsable de prensa, Javier Gragera, después de que el colectivo juvenil Acho Badajoz sacara a la luz que había utilizado el teléfono corporativo para crearse un perfil falso en la red social Twitter con el que criticaba a los grupos políticos, menos a Ciudadanos, a los trabajadores, a los periodistas y a la ciudadanía.

El alcalde, que participó en la manifestación para exigir la limpieza del río Guadiana, aseguró a este diario que, después de conocerse los hechos, el involucrado reconoció que había sido él y pidió disculpas. Para Gragera, son errores que se cometen y «la institución está por encima de todo», motivo por el que no le quedó más remedio que su despido. Tal y como se indicó ayer en el comunicado emitido por el ayuntamiento, reiteró que nadie sabía nada al respecto y agradeció que confirmara el error, algo que «en política pocos grupos lo hacen».

Por su parte, el portavoz del PP, Antonio Cavacasillas, expresó que son cuestiones «muy negativas» porque al final hay un aprecio personal y profesional pero valora su valentía por comunicarlo. Asimismo, informó de que Javier Gragera lo llamó para pedirle disculpas y él le dejó claro que no le tiene ninguna inquina y le tendió la mano por si necesitaba ayuda. «Seguro que ese error que ha cometido no le volverá a suceder, que ha aprendido y que esto nos servirá a todos», resaltó. También manifestó que es una persona que merece respeto y que esto tan solo se quede en una simple anécdota.

El portavoz socialista, Ricardo Cabezas, no estuvo tan comedido y volvió a pedir que Ignacio Gragera hiciera otro decreto de alcaldía para irse por «propiciar prácticas mafiosas». «Creo que estamos dando una imagen penosa y no nos lo merecemos. Esto pasa por meterse gente en la política que no cree en la política», agregó. El lider del PSOE dio por hecho que en el entorno de Cs conocían lo que hacía porque era un móvil del ayuntamiento y anunció que mañana, en el pleno, realizarán un ruego para conocer más detalles y que les den explicaciones.

El concejal no adscrito, Alejandro Vélez, explicó que se encontró a Javier Gragera y que también le pidió disculpas, le abrazó y le dijo que con él no se había «extralimitado» mucho. Según recordó, había hecho alguna referencia al tema de limpieza y sobre su presencia en las manifestaciones de los funcionarios municipales. Asimismo, le contó que lo hacía como «desahogo» porque veía cosas con las que quería poder «expresarse libremente» y no tenía otro medio, más que con ese perfil, por la responsabilidad y el cargo que tenía.

Por su parte, el portavoz de la asociación Acho Badajoz, Hernán Álvarez, consideró que el alcalde debería dar explicaciones y espera que Javier Gragera se disculpe sinceramente por arremeter, en este caso, contra él.