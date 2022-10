"Pido más respeto para el movimiento vecinal, no somos enemigos, somos colaboradores». La frase es de Paqui Yáñez, presidenta de los vecinos de Santa Engracia, pero su petición a los grupos políticos municipales es compartida por todas las asociaciones vecinales que, ayer, en la primera Jornada de Participación Ciudadana y Movimiento Vecinal, sacaron pecho y reivindicaron ser escuchadas para formar parte del «proyecto» de ciudad.

«La participación no es recibir una subvención, es un derecho, no queremos que nos cuenten, queremos contar», reclamó Anselmo Solana, vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Valdepasillas, promotora de este encuentro, que era el colofón a la campaña iniciada hace varios meses para revitalizar el movimiento vecinal y de la que ha surgido una coordinadora que aglutina al 80% de las asociaciones de vecinos de Badajoz y sus poblados.

La jornada, que se celebró en el salón de plenos de la diputación pacense, se estructuró en tres mesas redondas, en las que a lo largo de la mañana se fueron abordando distintos temas. La que más ‘juego dio’ fue la que sentó a los representantes políticos frente a los vecinos. Por el PP estuvo presente Juancho Pérez, por Ciudadanos, Carlos Urueña, por el PSOE, Ricardo Cabezas, y por Unidas-Podemos, Erika Cadenas. Hubo que cortar el turno de preguntas porque las manos de los asistentes no dejaban de alzarse para plantear quejas, cuestionar por proyectos pendientes en unos y otros barrios y para lanzar alguna que otra reprimenda.

La experiencia, según coincidieron todos, fue satisfactoria, lo que pone en evidencia el «interés» de las asociaciones por involucrarse en el devenir de la ciudad. En este sentido, una vez más, los colectivos reclamaron que el desarrollo del Reglamento de Participación Ciudadana, para que, entre otras cuestiones, se pongan en marcha iniciativas como ‘el ayuntamiento abierto’ o los presupuestos participativos, que los vecinos esperan desde hace dos años, cuando el texto fue aprobado en pleno.

El concejal Juancho Pérez, señaló a este diario, que el reglamento ya ha comenzado a desarrollarse con la creación de los consejos sectoriales de Comercio y del Instituto Municipal de Servicios Sociales. Pérez reconoció que es necesario «tiempo y dinero» para que otras de las medidas que recoge se materialicen. No obstante, aseguró que existen otros canales de comunicación, quizás más directos, a través de los que se atienden las quejas, propuestas y reclamaciones. «Al final, en los presupuestos municipales lo que se reflejan son esas demandas»,

No están tan convencidos de ello las asociaciones vecinales, que insistieron en la necesidad de que se las tenga en cuenta, lo que no significa solo visitar a sus representantes de vez en cuando en sus sedes. «Este tiempo es para compartir, para sumar y asumir compromisos y el político que no lo entienda, está equivocado», aseguró Solana, quien señaló que la jornada había servido para poner de manifiesto que el movimiento vecinal está «vivo» y que su implicación es fundamental para que se aplique la máxima de «pensar en colectivo». Solo así, según defienden las asociaciones, se podrán acortar las «desigualdades» que existen en las distintas barriadas, de lo contrario, «se irán haciendo cada vez más grandes», advirtieron.

El momento más especial de la jornada fue cuando se reconoció la trayectoria y la dedicación altruista de representantes ‘históricos’ del movimiento vecinal de Badajoz, algunos de ellos con más de 40 años de servicio a sus vecinos. Los homenajeados fueron María José Nieto, tesorera de la asociación de Valdepasillas; Isidra Méndez, expresidenta del Cerro de Reyes; Ricardo Cabezas Carrasco, del Gurugú; Salvador del Amo, de El Progreso, Paqui Yáñez, de Santa Engracia; José Rodríguez Rollano, de Suerte de Saavedra; Matías Cano, de Sagrajas; Antonio Campos, de La Paz; Juan López Penis, de Valdebótoa; y Antonio Peñas Hurtado, de Las Vaguadas. Además de una placa se llevaron el aplauso de sus compañeros, que quisieron regalarles un reconocimiento que, a su juicio, «debería haberles hecho el propio ayuntamiento hace ya tiempo».

San Fernando, San Roque y Santa Marina se 'descuelgan'

En la jornada no participaron las asociaciones de vecinos de tres de los barrios más populosos de la ciudad: San Fernando, San Roque y Santa Marina. Tampoco han querido formar parte de la coordinadora de asociaciones. Solana, aseguró que continuarán las conversaciones con estos colectivos para tratar de que se sumen a este proyecto, porque el objetivo es «estar unidos para ser más fuertes» y ser escuchados, valorados y reconocidos.