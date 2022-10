La iglesia de Santa Catalina ha acogido esta noche, por tercer año consecutivo, la gala de los Premios Ciudad de Badajoz. Ya sin mascarillas ni restricciones, como en los dos últimos años, unas 150 personas han asistido al fallo de estos galardones, que son conocidos y reconocidos dentro y fuera de Extremadura.

Miguel Albero, escritor madrileño residente en Washington ha obtenido, con la mayoría de los votos del jurado, el XXVI premio de Novela, dotado con 18.000 euros, por ‘Ya nada será igual’. Se trata, según el portavoz del jurado, el escritor Juan Manuel de Prada, de una historia «actual», con una visión «sarcástica de la realidad. «Está lleva de nervio y de brío con sus gotitas de novela negra», ha dicho.

Antes de conocer el fallo, se ha rendido un sentido homenaje al escritor Fernando Marías, fallecido hace solo unos meses, que fue miembro del jurado de este premio durante años y que tenía una especial vinculación y «compromiso» con Badajoz.

El poemario ‘Poetiza como puedas’ , de David García Borrero, ha recibido el premio de Poesía, en su 41 edición (9.000 euros). «Es un libro original; es capaz de juntar a Nostradamus con Perogrullo y hacer las enumeraciones más locas y, al tiempo, con una inteligencia y un potencial comunicativo bastante sugerente», según ha resaltado Julia Barella, miembro del jurado.

La pintora Águeda de la Pisa ha ganado el décimo quinto de Pintura, con la obra ‘Aire y sombra’. Se trata, según ha destacado el jurado, de una de las artistas españolas «más importantes de su generación», miembros del denominado Grupo Ibérico. El segundo premio ha sido para Mayra D’amore por ‘Manglar’ y el tercero, para María Arminda Lafuente por ‘La suma XXVIII’. Este galardón esta dotado con 12.000 euros para adquisiciones.

El décimo noveno Premio de Periodismo Ciudad de Badajoz- Francisco Rodríguez Arias (4.000 euros) ha recaído en el periodista de Diario Sur Juan Cabo por el reportaje ‘María, 18 años y 27 puñaladas. No saludes, no salgas, no vistas. Ahí empieza lo malo’. Este año, por primera vez, esta categoría ha incorporado un segundo premio de 2.000 euros, que ha sido para ‘En la triple frontera amazónica’, publicado en El Mundo por Martín Mucha. En esta modalidad se han presentado 124 trabajos, la cifra más alta en los últimos siete años y de gran «calidad».

En la categoría de Escultura, en su décimo sexta edición y con una dotación de 9,000 euros, el primer premio lo ha obtenido ‘Ontografía del objeto cuadruple’, de Carlos G. Torrico, y el segundo, Pablo Rodríguez Barreiro por ‘S-T de la serie binomios’. Además, el jurado ha decidido otorgar una mención de honor a Silvia Juez Linares por ‘Dona natura’.

El valenciano Juan Bautista Meseguer Yopis ha sido el ganador de la tercera edición del premio de Música, dotado con 4.000 euros y que patrocina la Diputación de Badajoz, con una partitura titulada ‘Imágenes sinfónicas de Badajoz’ (este año las composiciones debían estar inspiradas en los sonidos de Badajoz), que el jurado ha elegido por unanimidad entre las siete presentadas. El ganador ha logrado arrancar las carcajadas del público cuando la presentadora del acto, Sheila Barroso, ha contactado con él por teléfono y le ha preguntadosi intuía a que se podía tratar su llamada: «De El Hormiguero no, porque hoy no lo hacen, es de lunes a jueves», ha contestado con gracia.

En la categoría de Fotografía, que cumple su novena edición, el primer premio (6.000 euros) lo ha ganado Manuel Espaliu Martínez, de Sevilla, por la imagen titulada ‘The Wall’. El segundo ha sido para el fotógrafo Germán Gómez González, de Madrid, con ‘Juanfran Rivera 1’; y el tercero, para el pacense Javier Trigo Sánchez por ‘Pausa’. También ha habido una mención para la madrileña Valery Kasuba. Al certamen se han presentado más de 450 obras «con el nivel más alto de todas las ediciones», según destacó el jurado.

A la gala han asistido el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, la concejala de Cultura, Paloma Morcillo, el director de la Editora Regional de Extremadura, Luis Sáez, así como representantes de la corporación municipal y de la cultura. La flautista Ostalinda Suárez ha sido la encargada de amenizar la gala a ritmo de flamenco.

En su intervención, el alcalde ha destacado que estos premios, uno de los «más prestigiosos» de la región, miran al presente y al futuro, pero también al pasado porque sirven para recordar a grandes artistas, como el pintor Francisco Pedraja, fallecido el pasado año, al que el ayuntamiento, como ya adelantó este diario dedicará el parque del Vivero de Las Moreras.