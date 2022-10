La Asociación de Padres y Madres y Alumnos de las Escuelas Municipales de Música de Badajoz han convocado para este viernes una concentración en la plaza de Santa María (20.00 horas) para exigir el inicio de las clases, previsto para mediados del pasado mes de septiembre y para el que aún no se ha anunciado fecha. El acto de protesta se hará coincidir con la gala de entrega de los Premios Ciudad de Badajoz, que comienza a esa misma hora en la iglesia de Santa Catalina. Estos galardones los organiza la Concejalía de Cultura, de la que también dependen las escuelas municipales de música.

La asociación recordó que los cerca de 500 alumnos de estas escuelas no han podido comenzar aún el curso por la falta de cuatro vigilantes de seguridad, que el ayuntamiento tiene que contratar para los colegios donde se imparten las clases, pero, según los padres, a fecha de hoy aún no se ha licitado este servicio. "Por eso nos concentramos, para que los responsables políticos nos escuchen y pongan remedio cuanto antes a esta situación, que no se vuelva a repetir año tras año y que tomen de una vez por todas en consideración a la Escuelas Municipales de Música de Badajoz", han reclamado a través de un comunicado.

Las familias explican que es necesario contar con vigilantes de seguridad porque las clases se imparten en colegios públicos, "al no disponer las escuelas de sedes propias". Los padres han recordado que esta es otra de las reivindicaciones que desde el año pasado profesores y alumnos tienen sobre la mesa, a lo que, según han asegurado, el Ayuntamiento de Badajoz "se comprometió con la aprobación de una moción presentada en el pleno el 25 de octubre de 2021".

No es la primera vez que la asociación de padres y los docentes de las escuelas de música se echan a la calle para protestar por el retraso inicio del curso y la mejora de condiciones, ya el año pasado protagonizaron varios concentraciones.

Respuesta del ayuntamiento

Por su parte, el Ayuntamiento de Badajoz ha explicado a este diario que la partida económica para contratar a los vigilantes de seguridad ya está liberada y que se están ultimando los trámites administrativos para convocar el concurso público. La previsión es que el proceso termine en unos 15 días y las clases de las escuelas municipales de música comiencen a primeros de noviembre.