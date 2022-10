«No hay derecho a tanto retraso en el inicio de las Escuelas Municipales de Música». Lo dice el portavoz del grupo municipal socialista, Ricardo Cabezas, para quien esta demora se está convirtiendo en «un desprecio» a los profesores de música, «algo intolerable que en otros ayuntamientos ya hubiera tenido consecuencias», aseguró.

A través de un comunicado, los socialistas denunciaron que el retraso del curso de las escuelas de música ya acumula «50 días» y exigieron al alcalde, Ignacio Gragera, que «no se ponga de perfil» y «lo resuelva, que para eso está».

El PSOE reprochó al equipo de gobierno que no sea consciente del perjuicio que está causando a cientos de familias, que están a la espera de poder cuadrar los horarios de sus hijos con otras actividades extraescolares.

Para Cabezas, no sirve de justificación que no haya dinero para la vigilancia, como han explicado desde el ayuntamiento, pues ha habido cuatro meses para haber hecho una modificación presupuestaria o un cambio de finalidad de los fondos. «Lo que no puede ser es que la única respuesta sea el no inicio de las clases por un clamorosa incompetencia de las concejalías de Cultura y Recursos Humanos», dijo Cabezas.

Para el PSOE, el equipo de gobierno «maltrata» a las escuelas de música y ni acepta sus propuestas de mejora ni cumple los acuerdos de pleno.