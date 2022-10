Un bache en el acceso a Cerro Gordo, en Badajoz, indigna a los vecinos

Desde hace meses hay un tramo en curva en la carretera de acceso y salida principal del Cerro Gordo, la más cercana a la autovía A-5, que está cediendo y ha provocado un blandón. Con el paso de las semanas, el desnivel que se está produciendo con el resto de la calzada es cada vez más pronunciado, causando la indignación de los miles de vecinos que pasan por ahí a diario.

Esta vía está limitada a una velocidad de 40 kilómetros por hora pero en ese trayecto está señalizado a 20 kilómetros por hora y con otra de advertencia de badén. Los conductores que habitualmente circulan por ahí ya tienen claro que deben aminorar la marcha si no quieren perder el control de los vehículos o causarle daños. Sin embargo, los que no están acostumbrados no se lo esperan si no se fijan en las placas y pueden tener problemas. De hecho, este domingo una persona se despistó y tuvo un accidente con el coche cuando bajaba, impactando con una farola a la que le hizo una abolladura en su parte inferior. Afortunadamente no sucedió nada grave y el ocupante pudo salir por su propio pie. Los bomberos comprobaron la estabilidad de la farola y echaron sepiolita en el asfalto. Pero no ha sido el único, ya que el 30 de septiembre un repartidor también se cayó, según informó el presidente de la asociación vecinal, Antonio Osorio.

Precisamente Osorio confirmó que es verdad, y así se lo han trasladado también los vecinos, que si uno se descuida un poco en el bache se puede perder el control, por lo que hay que ir muy despacio. «Cada vez está peor», reiteró en varias ocasiones. El blandón ocupa tanto los dos carriles de bajada como los dos de subida. Tanto él como Isaac Prada, vecino de la barriada, explicaron que, en el sentido descendiente, la parte interior ya tiene prácticamente un escalón más que un bajante, e incluso se está agrietando el aglomerado, y que la exterior no está tan pronunciado. En el sentido ascendente también «se nota muchísimo» el desnivel, que es similar en ambos carriles.

El presidente urge a al ayuntamiento a tomar una solución, ayer fue la última que lo trasladó, y la respuesta que obtiene es que hay que esperar a que se asiente el terreno. «Tendrán que repararlo en condiciones y no esperar a que se hunda del todo», señaló.

Prada expresó que coge el coche a diario, por la mañana para ir a trabajar con cuatro o cinco compañeros y también por la tarde y siempre da «llantazos». Actualmente tiene el automóvil en el taller y le están arreglando los amortiguadores, con los que nunca había tenido problemas.

Por otro lado, Marina Ruano exclamó que «¡tienen que arreglarlo ya!» porque con la señal no es suficiente. Ella también concuerda en que cada vez está más profundo y destacó que es un peligro pasar por ahí, sobre todo si van dos coches en paralelo. «Me parece vergonzoso porque pagamos los mismos impuestos», indicó.