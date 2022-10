Los vecinos dela barriada de San Roque, en Badajoz, están «intranquilos» con los okupas

La «intranquilidad» es una de las sensaciones que más tienen los vecinos de los alrededores de la calle Gómez de Villafranca, en la barriada pacense de San Roque, desde hace tiempo en relación con el piso tomado por los okupas y al que, supuestamente, le han prendido fuego hasta en tres ocasiones en menos de 24 horas entre el miércoles y el jueves. Unos vecinos que están hartos de tener que aguantar, sobre todo, ruido, voces y peleas continuas y que esperan que esto sirva para que por fin se tapie o se pongan medidas para que no puedan volver a entrar.

Antonio y Raquel, que viven en la calle Gabino Tejado, unas casas antes de este edificio, aseguraron que la presencia de estas personas «degrada mucho la convivencia» y en su caso, que tienen un niño pequeño, afirmaron que son cosas que «no son agradables» de ver. Además de las molestias por el ruido y las peleas, precisamente ellos han presenciado alguna, por la zona se habla de que llevado a cabo robos aunque, afortunadamente, a ellos no les ha ocurrido.

«No se tapia ni se hace» nada, se quejó la pareja respecto a este edificio que era de obra nueva, que en un primer momento tuvo familias que se establecieron de forma más permanente pero que desde hace cuatro o cinco años son estancias esporádicas, según contaron. Ha pasado de estar nuevo e «inmaculado» a que los okupas hayan arrancado los cables, los mecanismos de la luz, los tubos de la preinstalación del aire acondicionado, las hojas y bastidores de las ventanas, los cajones con las persianas y hayan roto los techos de pladur. Pero desde el exterior se observa que apenas hay ventanas y puertas y tampoco hay elementos de seguridad tal y como reclamaron los bomberos.

Por su parte, María José Pírez, que vive unos metros por delante, aseveró que desde que están ahí la zona ha cambiado y están «intranquilos» por los coches que hay aparcados (el otro día pintaron uno con spray blanco) y porque están todo el día riñendo y peleándose. «No se meterán con nadie pero intimidan. Me los he encontrado en la calle y me provocan inquietud más que miedo», recalcó. También dijo que se ponen en los contenedores a rebuscar en la basura, dejándolo todo tirado por el suelo, y que la pinta que tienen es que andan en temas de droga. Otra vecina le comentaba que habían quemado tres colchones para sacarle los muelles. Asimismo les ha visto con garrafas de agua que llenan en la gasolinera que hay próxima.

Según explicó, antes vivía en el piso un hombre con un perro que no se metía con nadie pero que, desde hace tres o cuatro meses, la situación está peor y cada vez hay más. En este sentido, detalló que ahora ven entre diez o 15 okupas y que se van cambiando.

José Luis González tiene su casa dos calles por encima pero considera también que hay intranquilidad en la zona. A su juicio, el bloque era de la Sareb y no lo controla nadie, por eso se han metido estas personas «incivilizadas». También cree que los incendios son intencionados porque saben que los van a echar.

Este jueves tuvieron lugar dos fuegos, uno a las 6.30 y otro poco antes de las 13.00 horas, que unido al del miércoles suman tres en menos de 24 horas. Precisamente unos minutos antes de que se viera el humo en el del mediodía dos okupas salieron por la puerta del edificio. Los bomberos trasladaron que podían ser intencionados porque localizaron varios focos en todas las ocasiones, desde el hueco del ascensor hasta la planta intermedia y la terraza. En ningún caso ha habido que lamentar daños en otros piso o en los vehículos.