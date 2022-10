El restaurante El Sigar, situado en el centro comercial Huerta Rosales de Badajoz, ha sufrido un robo la madrugada del pasado lunes en el que el ladrón o los ladrones realizaron un butrón en la pared y se llevaron el dinero en efectivo que había en esos momentos. El propietario del establecimiento, David Núñez, ha explicado a este periódico que, al parecer, entraron por un local abandonado adyacente en la zona de la terraza, en la parte superior del edificio. Así, abrieron un agujero, no muy grande, en la esquina interior del espacio y, a través de los tubos de extracción de humos tuvieron un acceso «relativamente fácil» a la zona de la cocina y al resto del restaurante. «Lo harían con tranquilidad y estarían a sus anchas», ha señalado Núñez, que ni él mismo conocía que el hueco que abrieron diera a parar justo a su negocio. En este sentido, desconoce si el ladrón o los ladrones tuvieron la suerte de encontrarse con eso o, por el contrario, ya lo sabían de antemano.

El dueño ha explicado que durante la noche del domingo al lunes, cuando ya habían cerrado, fue cuando se produjeron los hechos. También ha confirmado que no tiene idea de la cantidad exacta de dinero que le quitaron pero lo que si tiene claro es que su único objetivo era la caja porque no se llevaron nada más. «Si se llevaron otra cosa, como por ejemplo alguna botella, no la he echado en falta», ha asegurado.

Según ha manifestado, el robo le ha quedado un mal sabor de boca porque cuando se dio cuenta le empezaron a surgir las dudas y a darle vueltas a la cabeza de quien podría haber sido. Por su imaginación ha pasado hasta que haya podido ser algún cliente y todos esos pensamientos le controlan en su vida personal actualmente. También ha afirmado que le ha producido una «sensación de impunidad» porque esto demuestra los fácil que es cometer robos para los profesionales de este tipo de acciones delictivas.

El chef ha indicado que el restaurante sigue abierto porque el autor o los autores solo habían hecho algún daño en el falso techo , por donde habían andado, que no ha afectado al funcionamiento del local.

La Policía Nacional ha confirmado la fecha en la que se produjo el robo, la noche del día 3 al 4 de octubre y que se llevaron el dinero en efectivo sin especificar de cuanto se trata. La denuncia se puso ese mismo lunes y es el grupo de delitos patrimoniales de la brigada provincial de la policía judicial de Badajoz la que está llevando a cabo una investigación para esclarecer lo ocurrido.

En la terraza del centro comercial hacen ejercicios deportivos unas mujeres que no se habían dado cuenta del butrón hasta que se lo dijo el dueño de El Sigar y que intuían que el que lo hubiera realizado sabía por donde podía entrar. Además, reconocían que acceder a la planta superior del edificio es muy fácil porque tan solo hay que saltarse una valla.