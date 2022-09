El periodista de Badajoz Juan José Montes reivindica los pueblos en su libro

La novela es un género nuevo en la faceta como escritor del periodista y responsable de la delegación de Comunicación del Arzobispado de Mérida-Badajoz, Juan José Montes, pero con ‘Vaciados. El último verano de un pueblo que se resiste a desaparecer’ ha tenido una experiencia «muy buena y positiva». Durante tres años estuvo dando forma a esta obra «reivindicativa de los pueblos diciendo aquí estamos y somos nosotros porque los pueblos tienen que tener sus medios de vida. Un pueblo tiene que tener su industria para que la gente trabaje», aseguró. A su juicio, la razón principal por la que los ciudadanos se van es porque no tienen trabajo y eso es lo que lleva a los municipios al «agotamiento», ya que si genera riqueza subsiste y si no acabará desapareciendo, que «por desgracia» es lo que está pasando. «Un pueblo no tiene que ser una comunidad subvencionada, ni que vive del turismo de la gente que llega de la ciudad los fines de semana», aclaró.

Montes lo ha vivido en su localidad natal, La Codosera, y en todos los sitios por donde ha pasado. Cada vez hay más personas mayores y a los jóvenes tanto los institutos como los trabajos les caen lejos. Pero también afirmó que esta situación se da en muchas ciudades, por ejemplo de Castilla, lugar en el que está ambientada la novela, que se están vaciando en beneficio de otras más grandes. Sobre el libro, desgranó que la historia, cuya narración es como si la hiciera alguien que conoce esa realidad, se desarrolla en el municipio ficticio de La Naveta, que durante el año tiene 300 habitantes y en verano llega a mil. Así, cuenta vivencias de personajes jóvenes, otros adultos (entre 40 y 50 años) que se ven con el peligro de perder el puesto de trabajo y otros más mayores (70-80 años) que con su pensión ayudan a sus hijos y, por otro lado, no tienen la atención médica que necesitan. «La gente se puede sentir identificada porque en Extremadura casi todos somos de pueblo, tenemos familiares o vamos a ellos en vacaciones», destacó. Montes, que se mostró muy contento por el resultado y espera que enganche a los lectores - las primeras impresiones son buenas -, comentó que ha tratado de que la gente no se pierda al leer. Ya que lo que domina hoy en día es el audiovisual, ha hecho una novela «muy descriptiva», con capítulos cortos y con mucha intriga. «El que lee el libro es como si estuviera viendo una película y yo intento bucear en la intimidad de los personajes porque creo que lo hace más ameno», indicó. ‘Vaciados. El último verano de un pueblo que se resiste a desaparecer’ se presentó ayer en un acto, a modo de entrevista con el periodista José Luis Lorido, en la sede del colegio de Farmacéuticos en el que se intercaló con la música del pianista Pedro Monty y el violinista Pedro Martínez.