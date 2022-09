Cuenta que ya se postuló para llevar la concejalía de la Policía Local cuando Ignacio Gragera retiró sus competencias a la concejala popular María José Solana el pasado 8 de julio. Aquella vez le envió un whatsapp. De nuevo el exconcejal de Vox, ahora no adscrito, Alejandro Vélez, ha vuelto a ofrecerse al alcalde para asumir esta delegación tan complicada. Lo hizo ayer en las redes sociales, después de que el PP haya renunciado a hacerse cargo de esta concejalía y de todas las que llevaba Solana, a pesar de que le corresponden por el acuerdo alcanzado con Ciudadanos al inicio de la legislatura.

En el primer ofrecimiento al alcalde, su respuesta a Vélez fue que debía ver cómo se desarrollaban los acontecimientos porque creía que se resolverían en breve, según desvela ahora el exconcejal de Vox. Pero no se resolvió y el PP ha estado semanas, meses, sin dar un nombre que asuma las funciones de Solana, hasta que ya ha reconocido que no quiere cargar con estas responsabilidades. Vélez asegura que su propuesta es seria. «Yo me ofrezco, otra cosa es que el alcalde quiera o no».

El concejal tiene claro cuál sería su proceder. Explica que se sentaría con el superintendente para ver cómo se organizan los servicios y definir las funciones de la Policía Local, porque cree que en estos momentos «hay un divorcio con la sociedad pacense» que, en su opinión, no tiene clara cuál es su utilidad. A partir de ahí «y cuando llegue el momento», es partidario de analizar qué ocurre con sus retribuciones, si existe agravio comparativo con otras policías locales próximas o si se engloba dentro de una subida salarial para todos los trabajadores municipales.

El ofrecimiento de Vélez no pasó inadvertido para el grupo socialista que, en un comunicado en el que critica el «baile de concejalías» que afecta al equipo de gobierno, tachó de «provocación» la propuesta del exconcejal de Vox, pues es conocido el malestar del sindicato policial mayoritario, Aspolobba, con sus posicionamientos y acusaciones. Sería, según el PSOE, «como poner a la zorra a cuidar de las gallinas».