Comienza el arreglo de las aceras en el barrio de La Granadilla, en Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz escuchó las reivindicaciones de la Asociación de Vecinos de La Granadilla y la semana pasada empezó a arreglar las aceras y quitar los árboles quemados que desde hacía años se estaban solicitando. El concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña, detalló que la actuación no ha podido comenzar antes porque esta zona es la única de la ciudad con unas baldosas especiales que encargaron a fábrica antes de verano. Así, los trabajos se centran sobre todo en los alrededores de los árboles en los que las raíces han levantado el suelo y en los pasos de peatones, aunque también mejorarán los alcorques. En este sentido, harán todos los pasos de peatones accesibles poniéndolos a nivel con baldosas de botón y acanaladas para indicar el itinerario seguro. Los trabajos se iniciaron en una de las entradas del barrio, en la calle La Habana.

Por otro lado, anunció que se solucionará el blandón que hay, desde hace años, en la avenida José María Alcaraz y Alenda el próximo mes de octubre. Según explicó, el badén se produciría porque por ahí pasaría un arroyo o regato y lo que se hará es abrirlo de forma similar al socavón de Castelar para rellenar, hormigonar y echar el aglomerado. Respecto al paso de peatones del cruce de la avenida con la de Príncipe de Asturias para que se pueda cruzar con seguridad dijo que se estudiará con Policía Local aunque consideró que no habrá problema.

Por su parte, el presidente vecinal, Francisco Guzmán, aseguró que los habitantes de la barriada están «contentos» porque después de muchos años luchando ven que hay movimiento y se empiezan a solucionar los desperfectos de la zona. También indicó que se quitaron los árboles que estaban quemados pero explicó que no sabe que pasará con las fuentes del parque o los aparatos de gimnasia, entre otras cosas. «Creo que no se pararán solo en el arreglo de los acerados y de los árboles si no que seguirán con todo lo que hemos solicitado, tarden más o menos», agregó.

Respecto al local de la asociación, Guzmán expresó que tienen «buenas sensaciones», sin embargo hay discrepancias entre el ayuntamiento y la Junta de Extremadura por la cesión de las instalaciones. El fin último es que se lo queden los vecinos pero el Gobierno regional, que no tiene inconveniente en traspasarlo, quiere que el consistorio se lo devuelva una vez habilitado y la idea del municipal es dárselo directamente a la asociación. «Hemos solicitado una reunión con el alcalde porque al final los perjudicados somos nosotros que estamos en el medio y no sabemos que hacer ya. A ver si se pueden reunir las dos partes y que busquen una solución», añadió.

Por su parte, el portavoz del grupo del PP, Antonio Cavacasillas, manifestó que el recorrido legal, según el secretario general, es que la Junta ceda el local al ayuntamiento y este a la asociación. «No nos vamos a quedar con él», aclaró.