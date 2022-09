El Hospital Centro Vivo acoge este fin de semana la primera Iberian Beer Festival (Fiesta de la Cerveza ibérica), con la que se pretende «generar cultura cervecera», defiende David Ortiz, uno de los organizadores. «Nosotros queremos que se acerque la gente que quiera probar algo diferente», explica. Ortiz aduce que la hostelería todavía no ha introducido las ‘cervezas de autor’ en sus cartas como algo que demande el cliente, porque aún no existe un público que las pida. Por todo ello, lo que pretenden los organizadores con este encuentro es que «al menos aquí empiece a generarse esa cultura cervecera, que la gente tenga curiosidad y vea que probando cerveza de un estand y de otro, de un estilo y otro, no tienen nada que ver con la cerveza que se sirve en cualquier bar». Pues a diferencia de las que se consumen habitualmente, las artesanas «aportan muchísimos más aromas, sabores y matices, son cervezas que están muy cuidadas».

Todo es empezar y los primeros pasos están dados. «Hace diez años a nadie se le ocurría pagar 3 euros por una copa de vino en ningún sitio, la cerveza está más verde y le cuesta mucho más despegar». Por eso con iniciativas como esta feria en Badajoz pretenden generar demanda que ayude al sector. La Iberian Beer Festival comenzó ayer al mediodía. Entre los primeros en acercarse a catar la tentadora oferta que ofrecen los puestos estaban Paloma y Juan, que tenían claro por qué estaban allí. «Me gusta mucho la cerveza y es una experiencia única para disfrutar de cervezas diferentes, porque en Badajoz no tenemos muchos lugares ni se celebran actividades como ésta, es la primera vez, y es una oportunidad para probar distintas cervezas de distintos sitios», explicó Paloma, con un vaso en la mano. Para probar las cervezas hay que acercarse al estand de los tíckets, donde se compran ‘beercoins’, que es la moneda oficial, equivalente a un euro. También hay billetes de 10. Por 3 beercoins se adquiere el vaso de la feria y la primera consumición. Todos los puestos tienen cervezas a partir de 2 beercoins. A Juan este sistema le pareció algo «lioso» al llegar, pero entendió que «es lo más cómodo, pagas primero y luego te desentiendes». Paloma y Juan llegaron dispuestos a probar «todas las cervezas que podamos». «Porque mañana tengo una boda, si no también vendría», se lamentó Paloma, que elogió la organización. En la Iberian Beer Festival participan 12 cerveceras con 14 marcas diferentes, cada una con sus variedades y sus nombres, que suman más de un centenar de cervezas. De ahí que los organizadores insistan en que se trata de la celebración sectorial más grande que se lleva a cabo en Extremadura, «porque hemos conseguido traer a todas las cerveceras artesanas extremeñas, que era nuestra prioridad, además de algunas de Portugal y del resto de España», explicó Ortiz. Las cerveceras foráneas son la gallega Galician Brew, DAI de Asturias y Domus de Toledo. Esta última es una de las referentes y pioneras en el panorama nacional. Las extremeñas son Sevebrau y La Moza Extremeña, Ballut, Belona, Invisible Brewery, Cervezas Mr. Lynx & Co., El Alegre Montaraz y Dagala. De Portugal proceden Velhaca, Barona y Rima. El programa de la feria incluye catas para las que hay que apuntare, ludoteca para los niños y tres puestos de comida caliente y tapas. Salvo vasos de cristal, los muy cerveceros no echarán nada en falta.