La Banda Municipal de Badajoz suspende 8 conciertos por falta de músicos y de recursos

Los músicos de la Banda Municipal de Badajoz siguen ensayando y cumpliendo con su horario sin la certeza de las actuaciones que podrán ofrecer. Hasta ocho conciertos ha suspendido la banda que depende del Ayuntamiento de Badajoz en lo que va de 2022 debido a la falta de recursos. Por un lado, la plantilla tiene cinco plazas vacantes que no se cubren y si faltan músicos no puede tocar el grupo. Además, los atrileros, que son los encargados del montaje de los conciertos y de preparar todo el material se niegan a seguir trabajando porque no están cobrando. Por último y no menos crucial, el presupuesto para transporte ya está agotado y no puede pagar el traslado de los instrumentos para ofrecer conciertos.

Seguro que los ciudadanos notaron la ausencia de la banda municipal en la Noche en Blanco, celebrada el pasado 3 de septiembre. Tampoco se celebró el concierto previsto con motivo del Día de la Mujer ni el dedicado a los mayores en marzo. El 14 de mayo estaba anunciado el Festival de Bandas de la Eurociudad con las bandas de Elvas y de Campomayor en la plaza Alta. Ese mes también se ausentó de la Feria del Libro y ha habido suspensiones en el ciclo Toca la Banda con director invitado en el paseo de San Francisco. No llegó a celebrarse el concierto de julio en el Auditorio Ricardo Carapeto en el festival de verano, en el que iba a participar el cantante Daniel Diges y el 11 de septiembre no se celebró el de artistas extremeños. Sí se mantuvo ayer su actuación en la procesión de la Virgen de la Soledad, así como también ofrecerá el concierto anunciado para mañana sábado con motivo del Concurso de Pintura al Aire Libre y el del día 24 por la celebración de la fiesta de AlMossasssa, en este caso con una partida de la Concejalía de Ferias y Fiestas. A partir de ese momento, no hay ninguna actuación asegurada y posiblemente hasta final de año tenga que anularse el 80% de los conciertos programados. Anualmente la Banda Municipal de Música de Badajoz ofrece entre 45 y 50 actuaciones. En cada concierto hay que pagar a los músicos colaboradores, el transporte de los instrumentos y al presentador. Los atrileros estuvieron 3 años sin cobrar (300 euros al mes), reclamaron y consiguieron que la deuda se subsanase, pero de nuevo llevan seis meses sin que percibir su sueldo. No solo se encargan de montar los atriles y colocar las sillas, también preparan todo el material para los músicos, buscan, escanean, fotocopian y reparten as partituras. La banda está compuesta en la actualidad por 35 músicos, incluido el director. Sus integrantes consiguieron no sin esfuerzo que el ayuntamiento ampliase su jornada, que en la realidad ya cumplían entera. La atención municipal se detuvo ahí. La previsión presupuestaria que la banda solicitó para poder funcionar este año rondaba 120.000 euros pero la partida concedida fue de 70.000, con la que deben cubrir el arreglo de instrumentos, partituras, vestuario, material, publicidad y otros gastos, como la participación de artistas invitados y colaboradores. Para el transporte se destinan 10.000 euros que ya están agotados. Entre otros viajes, la banda ha estado en Trujillo y ha tenido que contratar un servicio a Madrid para recoger un órgano. La concejala de Cultura, Paloma Morcillo, niega que hayan sido ocho los conciertos suspendidos de la programación y apunta que los ha habido que se han aplazado, otros «se han transformado» y si alguno no se ha celebrado ha sido por decisión del director. Morcillo reconoce que existe un problema de personal, con los atrileros y con las partidas presupuestarias. «Eso es cierto», afirma y argumenta que su concejalía ha dado traslado a los distintos servicios, a Recursos Humanos e Intervención, para que solventen estos contratiempos. Aduce que se tiene que habilitar un crédito. La situación de las escuelas municipales de música es paralela. Su presupuesto es de 40.000 euros y solo para los conserjes de los colegios donde se imparten las clases se destinan 55.000. La plantilla también es reducida, pues hay 7 vacantes, que sí se irán cubriendo. Para la banda no hay certezas. Estos problemas fueron denunciados ayer por la concejala socialista Silvia González, que llevará este asunto al próximo pleno municipal. El día anterior, los profesores de las escuelas municipales de música habían emitido un comunicado quejándose del retraso del inicio de curso, que por primera vez se ha ampliado dos meses, pero no están impartiendo clases, sino preparando materiales y la programación, según la concejala del PSOE. Estas quejas ya habían llegado al grupo socialista. «Se sienten desprotegidos e ignorados», afirmó. Según Silvia González, la concejala de Cultura «repudia» las escuelas municipales y la banda de música. «La música en este ayuntamiento está discriminada», recalcó y pidió que el alcalde, Ignacio Gragera y el portavoz popular, Antonio Cavacasillas, tomen cartas en el asunto.