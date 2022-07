Policías locales de otras localidades extremeñas cubrirán en Badajoz servicios extraordinarios

Se puede hacer mediante convenio con otros ayuntamientos de la región porque así lo permite la Ley de Coordinación de Policías Locales de Extremadura. Ayer quedó constancia en el pleno del Ayuntamiento de Badajoz que, si es necesario, agentes procedentes de otras localidades, con criterio de proximidad geográfica, podrán cubrir servicios extraordinarios, si los policías locales de Badajoz se niegan a realizarlos de forma voluntaria, como ya ha advertido su sindicato mayoritario, Aspolobba, hasta que no cobren en sus nóminas la equiparación salarial con la Policía Nacional. Los policías locales foráneos cobrarían entre 140 y 262 euros por jornada, además de dietas y kilometraje.

El conflicto que ha protagonizado portadas durante todo el verano volvió a ser objeto de debate con una moción que presentó el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, que se aprobó retocada, gracias a los votos de todos los grupos salvo la abstención del PP, cuyo portavoz, Antonio Cavacasillas, no explicó la postura de los populares. Solo señaló que la moción era «un galimatías» y recordó a Vélez que forma parte del equipo de gobierno, a lo que el concejal no adscrito respondió que no participa en la Junta de Gobierno Local, donde se toman las decisiones. La portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, dio en el clavo cuando apuntó que la bolsa con policías de fuera es solo una solución a la que recurrir de manera puntual pues recordó que el problema que subyace es la falta de personal que afecta a toda la plantilla.

El día anterior Aspolobba había denunciado que aún se les adeudan más de 50.000 euros de servicios extraordinarios prestados. Vélez dio por hecho que era una reclamación ligada a su moción y aclaró que una parte de esta cantidad aún se está fiscalizando y otra aún no ha sido tramitada por parte de la jefatura de la Policía Local.

Era el primer pleno en el que la exconcejala de la Policía Local, María José Solana, participaba sin atribuciones, tras el decreto de avocación firmado por el alcalde, Ignacio Gragera, cuando el PP se desvinculó del acuerdo alcanzado con Aspolobba para la equiparación salarial. Del decreto se dio cuenta en el pleno. Iba a ser un mero trámite, pero Cavacasillas, quiso realizar «una manifestación política», que no era otra que insistir en que su grupo pide que se le devuelvan las competencias a Solana. El socialista Javier Monroy reprochó alcalde que permitiese esta intervención que «es materia de negociación entre ustedes». Una inacción que criticó Vélez, que acusó al PP de «tensionar» por no poner sobre la mesa un nombre de otro concejal que asuma las delegaciones de Solana.

Con la misma moción se acordó fiscalizar los servicios extraordinarios y hacer pública la relación de funcionarios que los realizan, con su clave profesional, para proteger su identidad.