El acuerdo que habían firmado Ciudadanos y PP para la subida salarial de la Policía Local, y equipararse así con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, estaba previsto inicialmente que se llevase al próximo pleno del día 25 para su debate y aprobación. Una vez que el grupo popular decidió no continuar en ese pacto con el objetivo de negociar una mejora de las condiciones para todos los trabajadores municipales, quedaba por ver si la formación naranja continuaba con el pensamiento de pasarlo por la corporación o lo retiraba directamente.

El alcalde, Ignacio Gragera, ha optado por la segunda opción y ha confirmado esta mañana que «pierde el sentido» puesto que ya no tiene la capacidad de sacarlo adelante. Todo lo que se había avanzado en este sentido ha quedado en la nada y la situación actual es empezar desde cero para tener en cuenta a todos los empleados del ayuntamiento. Así, Gragera ha informado de que el pasado jueves se produjo la mesa general de negociación para dar cuenta de la oferta pública de empleo. Desde este momento se llevarán a cabo los contactos necesarios con las organizaciones sindicales para ver cuáles son sus pretensiones, las propuestas y empezar a valorarlas.

En cuanto a las delegaciones de Policía Local, Compras y Contratación e Inspección de Aguas, sigue siendo el alcalde, temporalmente, quien se ocupa de esas funciones después del cese de la edil popular María José Solana. Aún queda por dilucidar quien será la persona que tome cargo de ellas ya que todavía, por parte del PP, no le han propuesto ningún otro nombre y siguen en la misma situación. Gragera ha afirmado que seguirán hablando pero que, por ahora, no hay ninguna novedad.

En este sentido, el portavoz popular Antonio Cavacasillas ha manifestado, como ya hiciera la afectada anteriormente, que Solana no dejará su acta de concejal a pesar de estar sin funciones y sin sueldo.

Por otro lado, que se rompiera el acuerdo para el incremento salarial de la Policía Local ha provocado la decisión de que los agentes no realizarán servicios extraordinarios, lo cual puede conllevar problemas en la realización de grandes eventos. El más próximo es el Alcazaba Festival y Gragera ha indicado que está garantizado. A su juicio, no debe haber problemas porque el recinto está cerrado, los cortes que se tengan que hacer son solamente en la plaza San José. Así, en principio, no requieren ningún tipo de dispositivo específico que no se pueda cubrir con un servicio ordinario.

CSIF / Por otro lado, el sindicato CSIF ha solicitado al ayuntamiento que inicie «con urgencia» la negociaciones para abordar los aumentos retributivos que precisa toda la plantilla municipal con la finalidad de que lleguen antes de que se acabe la legislatura. Asimismo confía en que dichas negociaciones no queden congeladas ya que deben tratarse con tiempo al necesitar, previamente, un estudio que recoja las necesidades de cada uno de los colectivos y la disponibilidad presupuestaria.

El responsable del sindicato en el consistorio, David de la montaña, ha explicado a Efe que en cada área deben abordarse cuestiones diferentes, pues en algunos casos los trabajadores realizan tareas por encima de su puesto, otros necesitan promociones internas o mejoras retributivas en el complemento específico, sin olvidar el nivel 3 de la carrera profesional.