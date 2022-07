El cantaor extremeño Miguel de Tena (Ruecas, 1976) participa esta noche de sábado en la terraza del teatro López de Ayala de Badajoz en el XIII Festival de Flamenco y Fado, donde compartirá escenario en un concierto doble con el flautista portugués Rão Kyao.

No es la primera vez que el cantaor extremeño participa en este festival y en el López de Ayala habrá ofrecido media docena de conciertos «por mi cuenta», para la presentación de discos y con su Navidad flamenca. Miguel de Tena desmenuzará esta noche sus ‘Añoranzas’, un disco que estrenó hace justo un año, a principios de julio de 2021, y que se fraguó durante la pandemia. Según el artista, se está vendiendo bien, porque está en las plataformas digitales y también el disco físico.

Su título tiene que ver con sus recuerdos, pues incluye una sevillana flamenca en colaboración con su hermana, Carmen Tena, del mismo nombre, «que cuenta desde que éramos niños, de nuestros padres y de nuestros abuelos». El disco incluye además ‘Un beso’ de Pepe Pinto, que ambos hermanos cantaban «cuando éramos niños» y ‘Mi aceitunera’, que grabó Antonio de Patrocinio, padre de su guitarrista. «La hemos rescatado y le hemos dado un aire un poco más ligero», describe el cantaor. Son varios temas de «añoranzas», pero además no faltan en este ultimo trabajo alegrías, la bulería de ‘Los Tres Puñales’, fandangos rocieros, naturales, bulerías por soleá, «un poco tocando todos gustos, más puristas y menos puristas». Porque Miguel de Tena es versátil. «Depende del sitio en el que cante y del público al que me enfrente, hago cantes más puros o cantes más comerciales». Se adapta y puede hacerlo «porque mi voz y el amplio repertorio me lo permiten, yo no me encasillo solamente en un tipo de público sino que me puedo adaptar».

Dicen de Miguel de Tena que es un cantaor serio. «Serio se refiere a que soy un cantaor flamenco que me tomo la profesión en serio, no es que sea antipático», bromea. No lo dicen por su carácter, sino porque se toma el flamenco con respeto.

El de esta noche será un concierto doble, fado y flamenco, dos tipos de música, cercanos pero fronterizos. Hoy no habrá oportunidad para juntarlos, aunque De Tena reconoce que hay ejemplos de fusión. «Yo creo que son dos estilos diferentes». Lo son. El cantaor no descarta probar alguna vez con la música portuguesa. «Se podría hacer alguna mezcla». Su presencia en el programa lo avala. El cantaor extremeño aplaude que se celebre un festival que una estos dos géneros, dos culturas. «Todo lo que esté detrás de un esfuerzo y de un trabajo, es de admirar». El fado, como el flamenco están vivos y en auge. Surgen nuevas generaciones que los acunan, reinterpretan y al mismo tiempo ponen en valor la tradición. «El flamenco es tan universal y tan extenso que todo se puede».