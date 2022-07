«Se abre la puerta y sale el Sol». Salía el Sol porque entraba Luna. Con esta frase animó Juanra Bonet a pasar al escenario a Luna Contador, la niña de 10 años de Badajoz que anoche actuó en séptimo lugar en la que fue la última jornada de las audiciones a ciegas del programa de Atresplayer ‘La Voz Kids’. Familia, amigos y compañeros del colegio Enrique Iglesias, donde Luna acaba de terminar quinto curso, siguieron emocionados su actuación pegados a sus pantallas. Justo después de un descanso para publicidad, Luna se situó en el gran escenario y, aparentemente tranquila, interpretó el tema ‘Mañana’, del musical ‘Annie’. Su dulce voz convenció a la cantante Aitana, que completó su equipo con Luna, que pasa así a la siguiente fase, la de Las Batallas, que comienza esta noche. Luna volverá a cantar el próximo viernes.

«Me encantaría ser Spiderman para lanzar telas de araña y hacer que los ‘couches’ se giren’, contaba momentos antes en el programa, en los minutos previos de presentación. Era la primera vez que Luna actuaba en público. «Solo delante de mis padres» La niña, sincera, reconoció que si estaba allí era porque su padre «me dijo que cantaba bien», aunque ella cuando se escucha no está muy convencida. En el programa contó que es una gran admiradora de Aitana. «Cuando la vea me pondré supercontenta y superfeliz».

Cuando Luna salió al escenario, los ‘couches’ David Bisbal y Pablo López ya estaban mirando al escenario, porque habían completado sus equipos. «Qué aire», dijo Bisbal de Luna. «Es muy bonita», se le escapó a Pablo López. Solo la escuchaban de espaldas Aitana y Sebastián Yatra. La cantante no tardó en darse la vuelta y, en ese momento, se vieron imágenes de la familia entre bastidores con el hermano de Luna, José Luis, llorando de orgullo. A la niña también la acompañaron sus padres, su tío Manuel y su abuela. «¡Te vienes conmigo!», confirmó Aitana a Luna cuando terminó su interpretación. La cantante destacó que aunque había comenzado «nerviosilla», había logrado remontar con «notas limpias». «Es muy difícil mantener una nota ahí arriba y tú lo has hecho, tengo a la mejor en mi equipo», le dijo Aitana a Luna, que no podía estar más contenta.

Hoy les llueven las felicitaciones. El teléfono de Luna no para de recibir mensajes. Tampoco el de su padre, José Luis Contador. «Estamos contentísimos. Es una experiencia y Luna está en una nube, eufórica». José Luis es cantante desde hace muchos años en orquestas y ameniza fiestas. Quiso participar en La Voz pero no lo seleccionaron. Su hija Luna lo ha logrado la primera vez que se ha presentado. «A mí me gusta mucho la música y de alguna manera se lo he inculcado». Luna recibe clases de piano y canto. Fue su padre el que se empeñó en que participase en el conocido concurso. «Yo le decía que tiene algo muy especial y que podía conseguirlo, la tenía que escuchar alguien». Al salir de las audiciones a ciegas, ya en el hotel, llamó la atención a su padre para decirle: «Muchas gracias por haberme presentado». José Luis se emocionó: «se me cayeron los palos del sombrajo».