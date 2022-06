La Granadilla de Badajoz se convertirá en un espacio libre del humo del tabaco

Las instalaciones deportivas municipales de La Granadilla en Badajoz pasarán a estar libres del humo del tabaco gracias a una propuesta de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) que el ayuntamiento ve con buenos ojos, puesto que se trata de un espacio donde se fomenta una vida saludable con la práctica del ejercicio. Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, el pasado 31 de mayo, la asociación puso en marcha una campaña de recogida de firmas en multitud de puntos del país con la finalidad de reducir los lugares en los que se puede fumar, en su mayoría sitios públicos. En el caso de la Granadilla, AECC considera «poco coherente» la combinación deporte y tabaco.

El presidente del comité técnico del proyecto 'Espacios sin humo' en Badajoz, Fernando García Urra, confirmó que han entablado conversaciones con el consistorio y han solicitado esta propuesta, una idea que parece haber gustado pero que aún tendrá que ser debatida por los grupos políticos y pasar por el pleno. «El ayuntamiento está muy concienciado, lo ha entendido y creo que va a tirar para adelante, pero también queremos un movimiento social».

Los usuarios de las instalaciones, por lo general, consideran que es una postura correcta porque es un centro deportivo donde acuden personas de todas las edades, incluso niños, y no es un buen ejemplo el que se les transmite a los deportistas, a pesar de que no está prohibido.

Para una de las personalidades más importantes de Badajoz, la tricampeona del mundo y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996 Nuria Cabillas, ahora profesora de gimnasia rítmica, lo normal es que los deportistas no sean fumadores y, de hecho, se ven pocos por las inmediaciones. Asimismo, afirmó que conoce a entrenadores que fuman a los que no les gusta que sus gimnastas lo vean porque son su espejo e imitan todo, más aún las adolescentes, y ya se sabe las graves consecuencias que acarrea el tabaco. «Yo lo evitaría en espacios deportivos, igual que no se puede en los hospitales o en los colegios», agregó la olímpica.

Plaza alta

García Urra anunció también que han propuesto al ayuntamiento la posibilidad de que haya una calle simbólica que se llamara ‘Calle sin Humo’ y que se declare la plaza Alta como otro espacio libre de los humos nocivos. Sin embargo, en este caso, el equipo de Gobierno es más reticente puesto que se trata de una zona de ocio, que cuenta con algunos establecimiento de restauración y en el que se celebran acontecimientos multitudinarios como la Almossassa, por lo que es más complicado.

Los camareros de la Casona Alta y de la Cacharrería coincidieron en que , aunque se llevase a cabo la iniciativa, no afectaría a los negocios porque cada vez son menos los que fuman en las terrazas, mientras que otros visitantes del lugar no están de acuerdo al ser un espacio al aire libre.

La campaña lanzada por la AECC cuenta también con una pequeña exposición informativa en la avenida de Huelva con unos códigos QR para que las personas que pasen por delante puedan conocer más detalles acerca de los espacios sin humo y puedan dejar sus firmas con el teléfono móvil. El doctor García Urra recordó que al año hay ocho millones de personas en el mundo que mueren y de ellas 1,5 millones son a consecuencia del humo del tabaco. Además, los datos de la asociación demuestran que en las puertas de los colegios, en los parques infantiles y en los centros hospitalarios hay más de un 50% de humo nocivo, mientras que en el caso de las terrazas llega al 95%.

En Cáceres, el ayuntamiento y la AECC firmarán un convenio para declarar espacios sin humo una decena de parques perimetrados, una medida que no tendrá un carácter sancionador si no que servirá para concienciar mediante cartelerías en los accesos.