El concejal no adscrito, Alejandro Vélez, se quedó ayer solo en la defensa de su moción para que el Ayuntamiento de Badajoz vuelva a autorizar la celebración del botellón en el recinto ferial y mejore las instalaciones con iluminación y baños. El PP votó en contra y PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos se abstuvieron. El extenso debate se convirtió en una disertación sobre el abuso del consumo de alcohol entre menores y el ocio alternativo.

Entre el publico asistieron varios jóvenes y una persona mayor, todos con mascarillas en las que se podía leer la frase «Botellón legal». Salieron decepcionados. Diego Nogales Sansón pertenece a Los Insuperables, un grupo de unos 30 amigos aficionados al car audio (equipos de música en los coches). Antes de la pandemia podían hacerlo. «Reivindicamos el botellón porque es la única forma de sacar los equipos de música, compartir, disfrutar, no solo es el alcohol». Para reclamar que Badajoz vuelva a permitirlo han recogido más de 300 firmas y han dirigido quejas al ayuntamiento y a la Policía Local, «pero por ahora no hay manera». La abuela de Diego lo acompañó al pleno: «Vengo a apoyarlo, yo con la edad que tengo no voy al botellón, me gusta mucho la música y ellos quieren escuchar la suya en un espacio, con sus amigos, no es solo ir beber».