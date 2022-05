La Federación de Asociaciones del Carnaval Pacense (Falcap) entona el mea culpa y reconoce que ha hecho un uso irregular de la caseta que el Ayuntamiento de Badajoz le tiene cedida en el recinto ferial de Caya, alquilando la nave a terceros, pese a que el acuerdo de cesión no lo autoriza y solo contempla que se utilice para actividades de la propia federación.

«Ha sido por desconocimiento, aunque asumimos que eso no nos exime de cumplir las normas ni del error», afirmó ayer su presidenta, Alexia Sánchez, quien recalcó que, pese a que la nave se ha arrendado para diferentes celebraciones, «no ha habido lucro» por parte de la federación. En este sentido, aseguró que las cantidades que han percibido a cambio de cederla a terceros han sido «simbólicas», solo para cubrir los gastos de limpieza o reparaciones por desperfectos que se pudieran producir en las instalaciones.

Las explicaciones de la Falcap llegan cinco semanas después de que las policías Local y Nacional tuvieran que desalojar a más de un centenar de personas, entre ellas varios menores, de una fiesta sin ningún tipo de permisos que se estaba celebrando en su caseta del ferial, que habían alquilado a terceros. Cuando este diario adelantó lo ocurrido el pasado 19 de abril, ni la presidenta de los comparseros ni el concejal de Ferias y Fiestas, Francisco Javier Gutiérrez, quisieron pronunciarse hasta haberse reunido antes previamente. Ante la falta de información, el grupo municipal socialista solicitó una Comisión Informativa Extraordinaria de Festejos, con la cesión de la caseta a la Falcap y su uso como único punto en el orden del día. Ayer se celebró.

Sánchez participó en la parte final de la comisión, para responder a algunas de las cuestiones que no habían quedado claras a la oposición tras las explicaciones ofrecidas por el concejal de Festejos. La presidenta de la Falcap pidió disculpas por haber hecho un uso indebido de la caseta, que el colectivo tiene cedida desde 2015. «Los que hemos procedido mal hemos sido nosotros, no el ayuntamiento, que no ha incumplido las normas», subrayó.

El contrato de la cesión de la caseta a la Falcap se firmó hace siete años con el anterior presidente y, desde entonces, se ha venido renovando de manera periódica. Según Sánchez, la actual directiva ha rubricado la prórroga del acuerdo, pero no tenían conocimiento de la cláusula que prohíbe el uso de la nave por terceros. «Nosotros tenemos un contrato diferente al resto de casetas, somos los únicos a los que se nos ha cedido un bien público, pero es el mismo pliego de condiciones, que nunca hemos visto. Ese ha sido el error y por eso no lo hemos hecho bien».

Preocupación

Alexia Sánchez reconoció que esta situación ha suscitado gran preocupación en la Falcap, un colectivo que mueve a más de 8.000 personas y que no quieren que se vea perjudicado. «Queremos dar la cara y pedimos perdón, pero hay que dejar claro que no lo hemos hecho por dinero», insistió.

Las disculpas de la Falcap y el reconocimiento de «su error», además de su compromiso de que no se volverá a hacer un uso indebido de la caseta, son suficientes para el concejal de Festejos, que no se plantea tomar medidas más allá de un ‘tirón de orejas’ y una advertencia a la federación: si se repite, habrá consecuencias más graves. Para que no se quede solo en palabras, se va a introducir una nueva cláusula en el acuerdo de cesión, en la que se establecerán las sanciones en caso de incumplimiento de las normas. En función de su gravedad, serán desde multas económicas hasta la rescisión del contrato.

«Esto no puede pasar», defendió el concejal socialista Javier Monroy. El PSOE se quedó con algunas dudas tras las explicaciones de Sánchez y de Gutiérrez y ha solicitado que se le pase el contrato de cesión para revisarlo a fondo, así como el párrafo que se va a incorporar con las sanciones por infringir las normas.

Monroy señaló que en la tercera cláusula del contrato firmado en 2015 -«de dos folios»- se recoge la prohibición de ceder la caseta a terceros, por lo que no hay que recurrir al pliego de condiciones para conocer este requisito. El concejal socialista valoró la importancia de la labor de la Falcap, pero reconoció que «no son suficientes unas disculpas», sino que este tipo de acuerdos hay que «fiscalizarlos» porque se trata de bienes públicos. En este sentido, valoró que la comisión solicitada por su grupo servirá para que al menos, a partir de ahora, haya un mayor control y se adopten medidas sancionadoras si se vuelve a incumplir la normativa.

Licitación de casetas fijas en Caya

La Concejalía de Ferias y Fiestas ha sacado a licitación, por procedimiento de urgencia, la explotación de tres de las cinco casetas fijas para comidas del recinto ferial de Caya. En concreto son las número 3, 4 y 5. Una de ellas estaba libre y a las otras dos han renunciado sus adjudicatarios, el Casino y la Sociedad Hípica Lebrera. El presupuesto base de licitación es de 781,30 euros por un año. Según el concejal del área, en 2023 se sacarán de nuevo a concurso estas 5 casetas fijas por un periodo superior.