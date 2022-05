«No nos dan ninguna solución». Es la queja de las familias de Cerro Gordo cuyos hijos de 2 años se han quedado sin plaza en el colegio del barrio (hay 54 y se han presentado 79 solicitudes, por lo que 25 se han quedado fuera). Tras presentar reclamaciones, este miércoles tres madres, en representación de los afectados, se reunieron con la delegada provincial de Educación, Olga Luengo, para trasladarle de primera mano su problema y reclamar que se abrieran nuevas aulas en el centro, pero la respuesta fue la misma que ya dio la Junta a este diario hace unos días: no hay espacio suficiente en el colegio para crear unidades extraordinarias.

«Sabíamos que era difícil, pero teníamos la esperanza de que se pudiera resolver», apuntó Mamen Sánchez, una de las madres que acudió a la reunión. De momento, no se han planteado realizar ninguna acción reivindicativa, pero advierten de que no se trata de un problema que solo se producirá este año, sino que se repetirá en los próximos cursos. «En los últimos tres años, en Cerro Gordo han nacido 672 niños», recordó Sánchez. Estos y otros datos los han puesto sobre la mesa de Luengo, que , según las madres, se ha comprometido a trasladar sus reivindicación al secretario general de Educación, Fran Amaya.

«La delegada ha mostrado mucha empatía y entendemos las cosas, pero nos sigue pareciendo indignante que no haya nada que hacer», lamentó.

Las familias de estos niños no non las únicas afectadas por la falta de plazas, otros 12 de 3 años también se han quedado fuera del colegio de Cerro Gordo. Unas y otras lamentan los trastornos que esta situación provoca en sus vidas familiares y laborales, que no creen que se resuelvan llevando a sus hijos a guarderías públicas ni a otros centros de San Roque, a pesar de que se les oferte autobús y comedor escolar gratuito. Este grupo de padres tiene prevista una reunión con la delegada provincial el próximo 31 de mayo.

Colapso

La Consejería de Educación, por su parte, señaló que en la reunión de ayer, Luengo informó a los afectados de la « imposibilidad de crear más aulas para dos años, ya que no hay disponibilidad de espacio», además de que «se estaría colapsando el centro». En este sentido, explicó que, aunque la ratio en 3 años es de 25 puestos por unidad, las de 2 son de 18, por lo que el próximo curso podrían ser admitidos algunos niños más que no hayan sido admitidos ahora, «pero no se pueden crear más unidades porque habría que asegurar la escolarización de estos niños en los cursos superiores y no hay espacio para crear todas las unidades que se necesitarían»

Las mismas fuentes recordaron que lo que establece la LOMLOE es la progresiva gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil y que tanto estas familias como otras de la ciudad pueden solicitar plazas en algunas de la Escuelas Infantiles de Junta, en las que también tienen la posibilidad de obtener una plaza sin ningún coste.