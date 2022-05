La oposición municipal pide explicaciones

Las declaraciones que realizó ayer la concejala de la Policía Local, María José Solana, a este diario, fueron las primeras desde que se inició el conflicto con las jornadas extraordinarias. Tras hacerse público el informe de Intervención sobre irregularidades en la tramitación, que hoy pasará por la Comisión de Hacienda, los dos grupos de la oposición en el ayuntamiento pidieron explicaciones. Según el concejal socialista Martín Serván, el informe de Intervención «indica una forma de funcionamiento arraigada en este ayuntamiento». Serván considera que lo sucedido «es una infracción muy grave en materia de gestión económica y creo que el Tribunal de Cuentas podrá pedir responsabilidades patrimoniales». Para el concejal socialista «lo deseable» es que se cumpla el procedimiento y que se «planifique», que es uno de los «problemas graves» que, en su opinión, tiene el Ayuntamiento de Badajoz, para evitar perjuicios a su propia imagen. «La gestión del tripartito es un auténtico desastre», criticó, al tiempo que valoró que se haya buscado una solución para que los policías cobren, si bien entiende que se debería haber resuelto mucho antes.

Serván y la portavoz de Unidos Podemos, Erika Cadenas, coinciden además en que habría que exigir responsabilidades. Cadenas incluso llegó a pedir la dimisión de Solana. Lo hizo antes de conocer las declaraciones de la concejala del PP. En Unidas Podemos no dudan de que los policías deban cobrar el trabajo que han realizado y «que quien ha hecho mal su trabajo y su gestión ha sido la concejala responsable», señaló Cadenas. «Hemos visto a Solana -continuó- todo el empeño en subir el sueldo al superintendente y hasta que no se han salido con la suya no han parado, pero con las horas extras de la Policía Local se ha puesto de perfil y no ha dado la cara». Unidas Podemos alertó de que no es la primera vez que Intervención hace un informe de la omisión de la función interventora «que se está convirtiendo en un modus operandi del equipo de gobierno». En su opinión, «es el reflejo del caos de la gestión de este equipo de gobierno, que hace aguas por todos lados» y de «la guerra abierta» que existe entre los tres partidos que forman el gobierno.