La crisis sanitaria que tantos vuelcos ha provocado y tantos temores ha inculcado, no ha afectado a una de las mayores muestras de generosidad como es la donación de sangre, según ponen de manifiesto los datos del balance de 2021 que realiza la Hermandad de Badajoz y que se expondrán en la 52 asamblea general ordinaria, que se celebra el próximo viernes, 27 de mayo, en el Hospital Universitario. El año pasado se obtuvieron 21.183 bolsas, que representan el 42% del total del Banco Regional, pues en Extremadura se recogieron 50.366. En 2020, en plena pandemia, fueron 21.077 las bolsas recogidas por la Hermandad de Badajoz. Su presidenta, Lola Durán, destaca que Extremadura sigue siendo la comunidad con más donaciones del país.

En la región existen más de 100.000 donantes registrados en 8 hermandades y más de la mitad pertenecen a la Hermandad de Badajoz (55.175), de los que 21.232 son donantes activos, lo que quiere decir que no han faltado a la cita en los tres últimos años. Además, se han incorporado 1.990 nuevos, un dato que para la presidenta es muy importante.

La Hermandad de Badajoz abarca la capital pacense, con 40 puntos de extracción (facultades, centros de salud, colegios, institutos, Delegación del Gobierno, diputación y empresas) y 80 pueblos, algunos de los cuales aportan más de 500 bolsas al año. Sobresale Almendralejo con 2.550; Villafranca de los Barros, con 1.132; Montijo y Olivenza más de 800 y más de 500 en Talavera la Real. En la ciudad destacan las donaciones en la Delegación del Gobierno, que programa extracciones mensualmente, con 986 bolsas en 2021 y 1.399 en el Hospital Universitario. En el Perpetuo Socorro se recogieron 243 y 26 en el Hospital de Zafra, que se incluye en esta zona. En total suponen 1.668 bolsas. Si se suman las 2.294 obtenidas en los 40 puntos de extracción, el resultado es que la ciudad de Badajoz aportó 3.962 bolsas. Los pueblos han contribuido con 17.221.

Durán destaca «por supuesto» la generosidad de los donantes, pero no puede dejar de mencionar la labor desempeñada por los colaboradores locales, que «han estado al pie del cañón en plena pandemia, cuando había tantos contagios, no han faltado ni un solo día, sabiendo que se ponían en riesgo» y gracias a su compromiso la sangre no ha bajado nada, al contrario, ha subido. «Han sido héroes», subraya.

Por otro lado, en la asamblea se renovarán la mitad de los cargos de la junta rectora, un proceso que se realiza cada dos años y correspondía hace dos. En principio, Lola Durán quiere continuar.

Una vez finalizada la asamblea, se celebrará el Día del Donante de Badajoz, en el que se entregarán las distinciones de 2019. A partir de este año se reducirán para recortar gastos. Se entregarán 260, que se reparten entre 139 diplomas por más de 5 donaciones, 57 insignias de plata por 10, 46 placas por 20; 13 relojes por 30; 4 insignias de oro por más de 45 y una insignia de platino por más de 60 donaciones, que recogerá Rafael Pérez Martín.