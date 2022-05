Los policías de Badajoz cobrarán los servicios extraordinarios de 2021 la próxima semana y los de 2022, a finales de junio

La pelota está ahora en el tejado de los policías locales. La ha lanzado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, quien esta mañana ha asegurado que los servicios extraordinarios voluntarios pendientes de 2021 se los abonarán en una nómina extraordinaria la próxima semana, no así los ya realizados en 2022, que cobrarán con la nómina de junio (suelen ingresarla los días 27 y 28). Gragera no tiene el dato de la cuantía que se adeuda del año pasado y que se va a abonar en unos días. Tampoco ha dicho fecha concreta, pero sí que se hará antes de la nómina ordinaria.

Se desconoce aún si esta solución satisface al sindicato mayoritario, Aspolobba, que sostiene la decisión de que los agentes no hagan más horas extras hasta tanto no les paguen todas las que les deben, que suman 80.000 euros, desde septiembre de 2021 hasta la actualidad, incluidos los meses de 2022. Precisamente esta mañana, 90 policías han renunciado a formar parte de la lista de servicios extraordinarios voluntarios, del centenar que conforma esta relación, y la han formalizado presentando escritos en el registro del ayuntamiento, para dejar constancia de su postura, que pone en jaque la próxima celebración de actividades multitudinarias como la fiesta de Los Palomos (el sábado 4 de junio es el día central con conciertos) y la feria de San Juan, a finales del próximo mes.

El alcalde ha comparecido de manera sorpresiva tras la decisión de los policías locales, para explicar los últimos pasos que se han dado de cara a solucionar este conflicto, que Gragera confía en que se resuelva sin que se comprometa ninguna de las próximas celebraciones previstas en la ciudad.

Gragera, que ha comparecido con el primer teniente de alcalde, el popular Antonio Cavacasillas, ha explicado que, como anunció la semana pasada, esta mañana en la Junta de Gobierno Local se ha aprobado definitivamente el calendario de servicios extraordinarios de 2022 (son 440, que incluyen 50 imprevistos) para los cuales ya existe partida presupuestaria por valor de 136.000 euros, que están dotados, dan cobertura a todo el ejercicio actual "y se normaliza la situación de 2022". Aparte, según ha asegurado, ayer jueves, a última hora de la mañana ya se recibieron los informes correspondientes para justificar todos los servicios prestados de 2021 y 2022 (cada policía tiene que hacer 80 horas y 5 festivos) y los servicios municipales "están terminando de redactar" el informe favorable, de manera que para aprobar el abono de los pendientes de 2021 se convocará una Junta de Gobierno Local el próximo lunes, 23 de mayo, por la mañana.

Reunión de la Comisión de Economía y Hacienda

De forma paralela, hoy se convoca la Comisión de Economía y Hacienda para los asuntos a tratar en el próximo pleno ordinario, que se celebrará el 30 de mayo, para incluir en el orden del día un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito que dará cobertura al abono de la deuda pendiente de 2022 en la nómina de junio. Según el alcalde, es el procedimiento que marca la ley y entiende que una vez que se va a pagar de manera inminente la deuda pendiente del año pasado, los policías deberían tener "altura de miras y paciencia" y "no forzar más" a los servicios municipales. Gragera ha reconocido que existen tres meses de plazo para abonar los servicios según el acuerdo regulador y, por lo tanto, los de enero y febrero ya estarían desfasados, no los de los meses más recientes, incluido el mes de junio, para los que "estaríamos en tiempo". "Con estos abonos en dos tandas cumpliríamos las reivindicaciones sindicales", ha señalado.

Esto significa que a partir de la próxima semana se iniciarán los trámites para incluir en una nómina extraordinaria los abonos pendientes de 2021, que los policías recibirán antes de la ordinaria de mayo. Con este anuncio, según el alcalde, contesta a las acusaciones y "falta de confianza" por parte de Aspolobba. Pero quedaría pendiente la deuda de 2022 hasta finales de junio. "Ya hoy estamos en disposición de garantizar a todos los policías de esta ciudad que tienen servicios extraordinarios pendientes que el ayuntamiento liquidará y estará al día con ellos a más tardar a finales de junio", ha recalcado. No ha dado fechas exactas, "pero los servicios municipales se han comprometido a tenerlo antes de la nómina ordinaria de mayo".

Gragera ha defendido, que todas estas decisiones no son solo muestras "de buena voluntad" sin "actos administrativos concretos" que se van a aprobando y, una vez más, ha apelado a la "vocación de servicio público" de todos los miembros de la plantilla de la Policía Local para que esta ciudad, una vez que se han solucionado los principales problemas administrativos no "pierda una sola oportunidad" en actividades que son importantes para Badajoz y para los colectivos que las organizan.

Sobre la posibilidad de que Aspolobba no acepte estas condiciones y los policías se mantengan en su postura de no realizar más servicios extraordinarios hasta que no les abonen toda la deuda pendiente, el alcalde ha señalado que no plantea un plan B porque cree que el conflicto se va a solucionar, sobre todo cuando la plantilla compruebe que les pagan una parte, por lo que confía en que los agentes vuelvan a la bolsa. Por eso ha insistido en que en el ejercicio de las funciones policiales hay una parte de vocación de servicio público y que la ciudad "necesita su auxilio". El ayuntamiento "está haciendo su parte", porque garantiza que van a cobrar toda la deuda y "a partir de aquí es una cuestión de que ellos reflexionen y si merece la pena poner a la ciudad en la tensión". El alcalde ha subrayado que él nunca ha mentido a los policías y que siempre les ha informado de los pasos que se estaban dando. "Por mi parte solo ha habido transparencia y a partir de ahí es una cuestión de voluntariedad", ha dicho.