El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, confía en que el XVII Triatlón Puerta Palmas se celebre. La Federación Extremeña de Triatlón mandó este miércoles un correo electrónico informando a los inscritos de que el ayuntamiento pacense había decidido suspenderlo porque la jefatura de Policía Local negaba los permisos para realizarlo «al tener pocos efectivos», y es que el sindicato Aspolobba avisó este fin de semana de que los agentes del cuerpo municipal no realizarían servicios extraordinarios (son de carácter voluntario) hasta que el ayuntamiento no les abone los más de 52.000 euros que se les adeudan por servicios extraordinrios desde septiembre de 2021.

Gragera, a preguntas de los medios, aseguró ayer que «todos y cada uno de los policías de la ciudad de Badajoz que hayan prestado y presten esos servicios van a cobrarlos». Dijo no entender por qué la federación trasladó esa información a los inscritos, pues el informe negativo, afirmó, no es definitivo. «Estamos todavía a tiempo, se ha pedido que se rectifique porque se está trabajando en dar una solución, no queremos dar carpetazo a una prueba deportiva que consideramos importante».

El alcalde aprovechó sus manifestaciones para pedir disculpas de antemano por si finalmente no se pudiese celebrar el triatlón, y argumentó que no se pueden organizar eventos «sin tener la garantía de poder dar la cobertura de seguridad que se necesita en cada caso». Aun así, volvió a insistir en que prevé encontrar una solución pronto: «Es una situación excepcional dada por una cuestión de procedimientos administrativos que se han ido ralentizando y, por tanto, van a tardar un poquito más de lo que se tenía previsto, pero yo garantizo que los agentes van a cobrar todos y cada uno de los servicios que presten», reiteró.

Dijo que a lo largo de este jueves los servicios municipales iban a ponerse en contacto con los sindicatos para desbloquear la situación. En ese sentido, apeló a la «generosidad de todas las partes» para hallar la salida a este problema y no verse abocados a la suspensión del triatlón. A última hora de la tarde de ayer, sin embargo, nadie se había puesto en contacto con Aspolobba para hablar sobre el asunto. Su presidente, Manuel Manzano, afirma a este periódico que no se cierra a llegar a un acuerdo para cubrir tanto el triatlón como el resto de citas próximas en la ciudad, pero señala que para eso «hay que tener voluntad política».

Sobre este tema se pronunció también ayer el PSOE, lamentando en una nota de prensa que «la mala gestión de Ciudadanos y PP» provoque este conflicto, que podría afectar a su vez a los hoteles, debido a cancelaciones de reservas, comercio y hostelería. «Es tremendo que se aleguen trámites administrativos cuando los cobros pendientes son de hace más de siete meses», criticaron los socialistas.