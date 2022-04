Hace poco más de un año comenzó una campaña de recogida de firmas para un monumento a Rafael Sánchez García, don Rafaelito, que fuera capellán durante dos décadas del Hospital Provincial de Badajoz, declarado venerable en 2016 y a la espera de canonización. Dos años antes se había creado en Facebook un grupo denominado ‘Badajoz por un monumento al padre Rafael’. En este tiempo han progresado en el boceto de la futura escultura, encargada a José Manuel Gamero Gil, y se han dirigido al ayuntamiento y a la diputación, pero pocos avances más han trascendido de este iniciativa.

Ayer se dio un paso más, pues el ayuntamiento se ha implicado oficialmente en el proyecto, con la aprobación de una declaración institucional (todos los grupos están de acuerdo) en el pleno ordinario. La declaración partía de una moción del concejal no adscrito, Alejandro Vélez, al que se sumaron los demás grupos, para apoyar «un reconocimiento a la figura y obra del padre Rafael, así como se estudie la designación de un lugar para la construcción de un monumento conmemorativo a su obra en la ciudad de Badajoz». Rápidamente, en el grupo de Facebook, uno de los promotores de este proyecto compartió la buena nueva: «Estamos de enhorabuena. Gracias a todos los miembros del grupo, solo queda esperar a que se haga realidad nuestro objetivo principal».

El de ayer fue un pleno de reconocimientos. Como ya se había anunciado, también se acordó mediante sendas declaraciones institucionales dedicar la nominación de una calle o plaza a José Manuel Bueno, «que siempre llevó a Badajoz en el corazón» y a «otro gran hombre», Manuel Márquez, presidentes de la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz y de Amigos de Badajoz, respectivamente. Asimismo, el PSOE logró que saliese adelante una moción para que se coloque en la plaza de San Francisco una placa conmemorativa y en reconocimiento a la profesión veterinaria y que se dedique una calle a María Cerrato, que en 1897 se convirtió en la primera mujer veterinaria de España y la segunda de Europa. Nació en Arroyo de SanServán y estudió Magisterio en Badajoz, titulación que completó con la de Veterinaria en Córdoba. Falleció en Calamonte en 1981. Vélez votó en contra.

De todos estos acuerdos podría desprenderse que el pleno fue una balsa de aceite. Nada más lejos de la realidad. Vélez ya avisó al comenzar la sesión de «una cuestión de orden», pues iba a incluir por urgencia una moción sobre deducciones en el IBI para familias numerosas que, según él, no se había introducido «de manera injusta». Durante su defensa cuestionó el proceder de la interventora a la que culpó de que su iniciativa no entrase, una situación en la que el concejal no adscrito veía «un trasfondo». La mediación del alcalde, Ignacio Gragera, impidió que la sangre llegase al río, consciente de que Vélez es imprescindible en la coalición de gobierno.

Pudo producirse un momento de tensión cuando el concejal socialista Pedro Miranda, cuestionó el interés en invertir 1 millón de euros en mover 50 metros una rotonda de la avenida de Elvas en beneficio de unos promotores inmobiliarios. Una acusación que hizo reaccionar al alcalde, que avisó a Miranda de que podría querellarse por calumnia. «Se habla con excesiva libertad amparándose en el pleno», lamentó Gragera. «Usted tiende a creerse impune y dentro de la gracia suelta barbaridades», dijo dirigiéndose al concejal socialista, que no dudó en responderle que no le importaría verse con él en los juzgados. Un enfrentamiento que quedó en nada cuando, a continuación, Gragera bromeó con que van a intentar solucionar el retraso del pago de las asignaciones a los concejales, «a todos menos al señor Miranda». Fin de la disputa.

OTROS ACUERDOS

Nueva ordenanza de plusvalía. Tras el cambio legislativo provocado por la sentencia del Constitucional, el ayuntamiento tenía que modificar la ordenanza que regula el impuesto de plusvalías. Ayer pasó por el pleno la modificación, que no implica una subida del tipo impositivo, según defendió el concejal de Hacienda.

Subrogación del contrato de Lusiberia. El pleno del Ayuntamiento de Badajoz acordó la subrogación de la concesión del parque acuático de Lusiberia a la empresa Escuela Extremeña de Formación Multiprofesional. Cuatro empresas pacenses (Salones Murano Grupo Río, Pepe Carballo hijo y Enmusa) reabrirán las instalaciones.

Convenio para un registro de animales. Por unanimidad aprobó el pleno la moción del PSOE para iniciar el expediente para que el ayuntamiento suscriba un convenio de colaboración de dos años (prorrogable) con el Colegio de Veterinarios para la creación y desarrollo del registro municipal de animales de compañía.