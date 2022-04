Los mosaicos de Silveira lucirán este verano en la iglesia de Valdebótoa

El pintor y escultor Guillermo Silveira (Segura de León 1922 - Badajoz, 1987) dedicó muchas horas del verano de 1967 a decorar con dos mosaicos los muros del porche de la capilla escuela de las Casas Aisladas de Valdebótoa, hoy totalmente abandonada y en serio peligro de derrumbe. 55 años después, estas obras de temática religiosa, confeccionadas con fragmentos de mármoles de distintos colores, granito, arena y cantos rodados, que ocupan una superficie de casi 17 metros cuadrados, serán trasladadas al pórtico de la entrada de la iglesia del Inmaculado Corazón de María de Valdebótoa, situada en la calle Nuestra Señora de Guadalupe de esta pedanía, para impedir así que se pierdan y asegurar su conservación.

Los mosaicos de Silveira lucirán en su nueva ubicación este verano, pues el Ayuntamiento de Badajoz, propietario de la capilla escuela, acaba de adjudicar el proyecto de traslado y el Arzobispado de Mérida-Badajoz ha firmado la autorización para que puedan ser colocados en su nuevo destino.

Esta actuación se acometerá justo el año del centenario del nacimiento del escultor, autor, entre otras muchas obras, de la Virgen de los Ángeles colocada en la hornacina de la Puerta de Palmas, el monumento más emblemático de la ciudad. Los mosaicos que ahora se pretenden salvar son un bien inventariado, protegido por tanto, y ha sido la intervención de una plataforma ciudadana creada en Valdebótoa el pasado mes de septiembre, la que ha conseguido que no se pierdan, tras insistir en todas las administraciones e instancias implicadas. La propia plataforma elaboró un detallado proyecto de rescate, que trasladó tanto a la Junta como al ayuntamiento.

Lograron convencerlos muy pronto. Lo cierto es que el tiempo apremia, por el estado de ruina en el que se encuentra la capilla donde están los murales. El ayuntamiento incluyó una partida en su último plan de impulso y sacó a licitación el proyecto a finales de marzo, con un presupuesto base de 39.323,98 euros. Se presentaron solo tres empresas y se ha adjudicado a Al Senera Obras y Servicios SL por 38.719,99 euros. Las otras dos que optaron fueron Proenel Obras y Servicios SL y Desarrollos Integrales Extremeños SL.

Según recoge el pliego de condiciones, se barajaron varias posibilidades de intervención para el traslado: desmontar pieza a pieza los distintos elementos de los mosaicos y su posterior reconstrucción o bien trasladar los muros completos donde están integrados los murales. El ayuntamiento se decantó por esta segunda opción, como defendía la plataforma ciudadana, pues supone no tocar prácticamente nada de la obra y dejarla como la concibió y creó su autor. Como intervención previa habrá que demoler el techo que aún queda en la capilla para realizar los trabajos con la máxima seguridad y acometer una limpieza de los alrededores del pórtico. El plazo de ejecución es de dos meses y la empresa adjudicataria podría empezar en unas semanas, en mayo. El lunes tiene previsto una visita a la capilla. Una vez que el ayuntamiento apruebe en la Junta de Gobierno Local el plan de seguridad y salud, abrirá el centro de trabajo para empezar cuanto antes. Que solo se hayan presentado tres empresas demuestra la dificultad de la tarea, pues hay que cortar el muro y trasladarlo. La mayor complicación tiene que ver con el estado de ruina de la edificación y aún no se sabe cómo están los cimientos. La operación de rescate no ha hecho más que empezar.