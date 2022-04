Condenados a un año y 7 meses de cárcel por la muerte de un albañil en Badajoz

Un año y siete meses de prisión. Es la condena que se ha impuesto a un constructor y al responsable de seguridad de la obra en la que un albañil de Badajoz perdió la vida en marzo de 2019, tras precipitarse al vacío desde una altura de 9 metros cuando realizaba tareas de demolición en un edificio de la calle Rivillas. Así se recoge la sentencia de conformidad dictada por la titular del Juzgado de lo Penal número 1, tras el acuerdo alcanzado por la fiscalía, la acusación particular, la defensa y el letrado de la compañía aseguradora.

El empresario y administrador de la empresa y su padre, que asumió la responsabilidad de la seguridad laboral pese a no estar cualificado para ello, han sido condenados a 1 años y un mes de cárcel por un delito de homicidio por imprudencia y a 6 meses de prisión y una multa de seis meses a razón de una cuota diaria de tres euros por un delito contra la seguridad y la salud de los trabajadores. Ambos deberán indemnizar de manera conjunta a la esposa y los dos hijos de la víctima con 210.000 euros, de los que 40.000 ya han sido abonados por la aseguradora y no podrán ejercer labores relacionadas con el ámbito de la construcción en el periodo de un año y un mes.

La defensa ha interesado la suspensión de la pena de prisión, con lo que la fiscalía y la acusación particular se han mostrado conformes y a lo que ha accedido la jueza, por lo que ninguno de los condenados ingresará en la cárcel. Esta suspensión se ha dictado por periodo de dos años y condicionada a que en este tiempo no delincan y cumplan con el calendario pactado para abonar la indemnización a la familia de la víctima.

La fiscalía solicitó inicialmente 3 años y medio de prisión para cada uno de los acusados por los delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad y salud de los trabajadores, pena que la acusación particular elevó hasta los 7 años y medio para ambos procesados. Como ya avanzó este diario el miércoles, cuando estaba señalado el juicio, las partes alcanzaron un acuerdo, que ha sido ratificado esta mañana antes de dictarse la sentencia de conformidad.

La muerte del albañil, de 54 años, se produjo sobre las 15.30 horas del 7 de marzo de 2019, cuando se encontraba junto a otro compañero sobre el forjado de la tercera planta del edificio que estaban demoliendo. La víctima se precipitó al vacío y sufrió lesiones craneoencefálicas de gravedad, que no pudo superar, falleciendo al día siguiente en el hospital. El obrero pertenecía a la subcontrata a la que se habían encargado estos derribos. Según la fiscalía y la acusación particular, la empresa no cumplía con las medidas de seguridad necesarias que podrían haber evitado el accidente, hecho que han reconocido los condenados.

El abogado de la familia de la víctima, José Duarte, mostró su satisfacción por la sentencia. "Creo que se ha llegado a lo que llamo justicia restaurativa", ha dicho. El letrado ha destacado "el esfuerzo" de la magistrada, del ministerio fiscal y del inspector de Trabajo, "que realizó un informe neutral excelente", así como "la colaboración" de los procesados, para que se haya llegado a una sentencia de conformidad que los condena, pero suspende la pena de prisión. "La víctima ha quedado de alguna manera con el bálsamo del reconocimiento de los hechos y de la reparación y los acusados también han demostrado su honorabilidad con su postura procesal de reconocer los hechos". Duarte también ha valorado que este acuerdo haya evitado que la mujer e hijos del albañil fallecido tuvieran que revivir el trágico accidente durante el juicio.

La defensa, ejercida por Alejandro Gaspar, ha resaltado que con una sentencia de conformidad, las partes lo que pretendían era "buscar una solución que dé de alguna manera alguna estabilidad a la familia de la víctima". "Todos estamos muy tristes por lo que pasó y los primeros, los propios empresarios, pues estamos hablando de un trabajador (el fallecido) que ha formado parte de su empresa durante 20 años", ha señalado.