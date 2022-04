El cupón diario de la ONCE experimentará a partir del 2 de mayo una reforma «trascentendal», como así la describió ayer su delegado territorial en Extremadura, Fernando Iglesias. Desde esa fecha en adelante, se incrementará el número de premios a repartir. De lunes a jueves habrá uno de 500.000 euros al número y la serie, y 49 de 35.000 a las cinco cifras.

Además, se le da una vuelta de tuerca más al juego haciéndolo más «entretenido» al estrenar una mecánica novedosa en el mercado español, y es que también se premiarán las cuatro, tres y dos primeras y últimas cifras con, respectivamente, 450 premios de 250 euros, 9.000 de 25 y otros tantos de 6. El primer y último dígito generará un doble reintegro de dos euros. «La sociedad reconoce a la ONCE por su cupón, y entendemos que tenemos que modernizarlo porque para poder seguir prestando nuestros servicios y apoyando a todas las personas con discapacidad en Extremadura y en España necesitamos de esa confianza diaria que nos da la gente», dijo Iglesias después de que Ángel Luis Regalado, vendedor, explicase las novedades.

A continuación, el delegado territorial le pasó el turno de palabra a Román Martínez, jefe de Servicios Sociales para personas afiliadas, ya que en la rueda de prensa ofrecida ayer por la mañana en Badajoz también aprovecharon para presentar una campaña con el objetivo de animar a las personas con baja visión a acercarse a la ONCE con el fin de mejorar su calidad de vida. «Hay una serie de ciudadanos con dificultades graves de visión que no se acercan a nosotros porque no son ciegos totales y porque sienten, unos por miedo y otros por desconocimiento, que aquí no van a poder mejorar su calidad de vida», adelantó Iglesias.

Para desmentir este mito, Román Martínez apuntó que solo un 15% del total de afiliados a la ONCE en España son ciegos totales. En Extremadura, la cifra es similar: un 14,5% de 2.000 personas. «Queremos transmitir a la sociedad todas aquellas acciones que hacemos en favor de las personas con hasta un 10% de visión, que es verdad que es poquito, pero es aprovechable», aseguró Martínez, quien detalló las diferentes acciones que se llevan a cabo desde su área: apoyo educativo, inclusión laboral o adaptación psicosocial a la discapacidad, entre otras. «Lo tenemos claro: ‘Si tienes baja visión, ven a la ONCE –lema de la campaña–, porque vas a recibir unos servicios especializados, personalizados y gratuitos».